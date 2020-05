ASUS ZenBook Flip 14 è un notebook convertibile ufficializzato proprio oggi in Italia, stesso giorno d’esordio del nuovo MacBook Pro 13″. Si tratta di un prodotto che punta tutto sulla mobilità, che vanta un processore AMD Ryzen serie 3000, un display NanoEdge da 14″ e una dotazione tecnica interessante. Scopriamolo meglio nei dettagli.

Dettagli e caratteristiche di ASUS ZenBook Flip 14

Parliamo di un portatile convertibile interessante, dotato di una cerniera ErgoLift a 360°, di un un touchpad che ASUS chiama NunberPad con tastiera illuminata e un display da 14 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel), con cornici NanoEdge, piuttosto sottili.

Questo è ASUS ZenBook Flip 14 in parole povere, un notebook interessante e dotato di processori AMD Ryzen 7 3700U o RyZen 5 3500U con scheda video Radeon RX Vega 10 o Vega 8, rispettivamente.

A bordo, a seconda della configurazione scelta ci sono memorie RAM di tipo DDR4 da 8, 12 o 16 GB, per uno spazio d’archiviazione interno da 256 GB SATA o da 256/512 GB PCIe.

Per il resto, ASUS ZenBook Flip 14 vanta una dotazione standard con Wi-Fi 5 802.11 ac dual band, Bluetooth 4.2, audio Harman Kardon, tre porte USB (una 2.0, una A 3.1 e una C 3.1), porta HDMI, porta jack audio e un lettore per schede microSD. La batteria, infine, è da 42 Wh e promette un’autonomia massima di 9 ore.

Mancano al momento le informazioni sul prezzo e sulla disponibilità italiana di ASUS ZenBook Flip 14, ma vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

