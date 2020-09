ASUS VivoWatch SP arriva finalmente in Italia ed è disponibile da oggi all’acquisto. Lo smartwatch, presentato durante IFA 2019, può contare su diverse funzionalità che secondo il produttore lo rendono l’assistente intelligente ideale per accompagnarci 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

ASUS VivoWatch SP arriva in Italia

ASUS VivoWatch SP è il successore di VivoWatch BP e porta tanti miglioramenti rispetto a quest’ultimo. Si tratta di un prodotto che punta molto sul lato fitness, anche grazie alla presenza dei sensori ECG e PPG, che mettono a disposizione funzionalità PTT, monitoraggio della frequenza cardiaca, pulsiossimetro, indici di armonia corporea, sonno, attività e livello di stress.

Attraverso l’app ASUS HealthConnect è possibile tenere sotto controllo la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca, il ciclo mestruale, condividere i dati sanitari e ricordare eventuali farmaci da assumere, mentre la tecnologia ASUS HealthAI mette a disposizione suggerimenti personalizzati per le gestione del proprio benessere, basandosi sulle abitudini personali.

ASUS VivoWatch SP è resistente all’acqua fino a 50 metri (5 ATM) e integra altimetro, GPS e connettività Bluetooth 4.2 per il collegamento a smartphone Android (almeno 4.4 Kitkat) e iOS (da 11.0 in avanti). Il display LCD DTFT è da 1,34 pollici, con risoluzione di 320 x 300 pixel, e può rimanere sempre acceso grazie alla funzione Always On Display: in questo caso a risentirne sarà ovviamente l’autonomia, che ASUS dichiara essere di circa 10 giorni con uso tipico (14 in modalità risparmio energetico).

Prezzo e disponibilità di ASUS VivoWatch SP

ASUS VivoWatch SP è disponibile all’acquisto in Italia al prezzo consigliato di 299 euro presso gli ASUS Gold Store sparsi per l’Italia. Per scoprire quello più vicino a voi potete seguire questo link.