Siamo ormai entrati nel pieno della “Fase 2” e, dopo le diverse settimane di lockdown per fare fronte alla pandemia di Coronavirus, l’Italia si appresta a fare ripartire l’economia: riaprono quindi i vari negozi e gli Apple Store non fanno eccezione.

Il colosso di Cupertino ha reso noto che domani riapriranno 10 dei 17 Apple Store che si trovano in Italia, facendo eccezione quelli siti in Lombardia e in Piemonte (due delle regioni più colpite dalla pandemia).

Non riaprono solo i punti vendita ufficiali di Apple in Italia, in quanto in questi giorni torneranno ad accogliere i clienti anche 25 negozi negli Stati Uniti e 12 in Canada, per un totale di circa 100 riaperture complessive.

Ricordiamo che il colosso di Cupertino ha annunciato la chiusura di tutti i suoi Store (tranne quelli cinesi) lo scorso 13 marzo come misura volta a contenere la diffusione della pandemia.

In Italia riaprono 10 Apple Store

Questi gli Apple Store che da domani torneranno ad essere aperti al pubblico:

Bologna – via Rizzoli

Firenze – I Gigli

Firenze – Piazza della Repubblica

Roma – Porta di Roma

Roma – Euroma2

Roma – RomaEst

Mestre – Nave de Vero

Rimini – Le Befane

Caserta – Marcianise

Catania – Centro Sicilia Misterbianco

Apple ci ha tenuto a precisare che i negozi appena riaperti avranno importanti procedure di sicurezza, come controlli della temperatura, distanziamento sociale e mascherine per il viso, in modo da garantire che sia i clienti che i dipendenti continuino a rimanere in salute.