La modalità scura è presente di default su iOS 13 anche se incredibilmente non tutte le applicazioni Apple l’hanno abbracciata fin da subito. Una fra queste è l’applicazione Apple Store, utile per acquistare nuovi prodotti, gli accessori compatibili, seguire gli ordini, iscriversi ai lavoratori pratici o per organizzare appuntamenti all’interno degli store del colosso statunitense.

Modalità scura sull’app Apple Store

In queste ore l’azienda statunitense ha rilasciato l’aggiornamento alla versione 5.8 che porta con sé una novità interessante ed attesa sin dal lancio dell’ultima major release di iOS, la modalità scura. La dark mode sull’app Apple Store è un mix di temi “true black” e grigio scuro, in cui alcune sezioni della UI presentano una interfaccia completamente scura mentre in altre una tonalità leggermente più chiara, evidentemente pensata per garantire una maggiore visibilità di alcuni elementi grafici.

Come viene sottolineato all’interno del changelog relativo all’update, con la nuova versione si “acquista, ricerca ed esplora in modalità scura: il nuovo ed elegante aspetto integrato nell’app“. L’aggiornamento fa anche riferimento a diversi miglioramenti e ottimizzazioni circa le prestazioni generali dell’applicazione Apple Store.

La versione 5.8 dell’applicazione Apple Store può essere scaricata gratuitamente tramite questo link dell’App Store. Ovviamente la modalità scura è disponibile su tutti i dispositivi iOS compatibili, compresi iPhone ed iPad.