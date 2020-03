Senza particolare clamore e senza alcun comunicato ufficiale Apple ha lanciato oggi un nuovo paio di cuffie wireless, commercializzate attraverso il brand Beats. Si tratta delle cuffie Apple Powerbeats 4, che sono già in vendita negli Stati Uniti a un prezzo decisamente interessante.

Apple Powerbeats 4, belle e possibili

Partiamo innanzitutto dal design, molto simile a quello attuale con un diverso posizionamento del cavo che unisce i due auricolari. Migliora decisamente l’autonomia, che passa dalle 12 ore del modello precedente alle 15 ore delle Powerbeats 4, grazie all’utilizzo del chip Apple H1 utilizzato anche nelle cuffie AirPods di recente progettazione.

Da segnalare la presenza della ricarica rapida Fast Fuel, che consente di avere 60 minuti di autonomia con solo cinque minuti di carica. Tre sono le colorazioni disponibili, rosso, nero e bianco, e le vendite prenderanno ufficialmente il via il 18 marzo.

In realtà negli Stati Uniti sono già diverse le realtà che le stanno commercializzando, permettendoci di avere una conferma sul prezzo di vendita al pubblico. Mentre le cuffie Powerbeats 3 erano in vendita a 199 dollari, il nuovo modello viene proposto a un prezzo decisamente inferiore, pari a 149 dollari.

Prezzo dunque decisamente aggressivo, almeno per quanto riguarda il listino ufficiale, anche se lo street price attuale è decisamente inferiore per le Powerbeats 3. Migliora la latenza e viene introdotto il supporto al comando “Hey Siri” senza premere alcun pulsante, così come quello alla funzione di condivisione audio su iOS.

Le Apple Powerbeats 4 riprendono alcune funzioni dal modello Pro, tra cui la certificazione per chiamate audio di alta qualità, grazie a un doppio microfono e agli accelerometri integrati. Sulla cuffia sinistra sono presenti i controlli per l’accensione e il pairing con lo smartphone, su quella destra abbiamo la regolazione del volume, la gestione della riproduzione e delle chiamate e l’attivazione di Siri.

Nella confezione di vendita è incluso un cavo Lightning per la ricarica della batteria interna, così come una custodia morbida per il trasporto. Al momento non ci sono informazioni relative a prezzo e disponibilità per il mercato italiano.

