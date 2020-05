Purtroppo continuano a susseguirsi anche nel nostro Paese atti di danneggiamento nei confronti di infrastrutture degli operatori telefonici e l’ultimo della serie riguarda un’antenna e si è verificato a Gualtieri Sicaminò, in provincia di Messina.

Si tratta purtroppo dell’ennesimo atto doloso di una serie di fenomeni sempre più preoccupanti e a causa dei quali lo scorso mese migliaia di persone si sono trovate senza linea telefonica e Internet mobile.

Bruciata un’antenna WINDTRE in Sicilia

Stando a quanto si apprende, questo nuovo episodio ha avuto a oggetto un’antenna WINDTRE 2G, 3G e 4G: la struttura è stata bruciata e a causa di tale danneggiamento è rimasta isolata l’intera zona (i comuni di Gualtieri Sicaminò e Condrò).

Anche questa volta probabilmente negli intenti dei danneggiatori vi era quello di colpire un’antenna 5G, tecnologia ritenuta possibile fonte di trasmissione del Coronavirus a causa di una serie di fake news che sono state fatte circolare nelle scorse settimane (più volte smentite dalla comunità scientifica).

Questi atti, oltre a configurare reati, sono purtroppo ancora più pericolosi in un momento di emergenza come quello che stiamo attraversando in questi mesi per la pandemia di Coronavirus, in quanto rischiano di lasciare isolate tante persone, privandole della possibilità di chiedere aiuto in caso di necessità.