In questo periodo segnato dalla pandemia legata al nuovo coronavirus, Amazon ha introdotto in alcuni dei propri negozi Amazon Go il nuovo sistema di pagamento Amazon One. Si tratta di uno scanner in grado di riconoscere il palmo della mano e di addebitare il pagamento sulla carta di credito associata.

A differenza dei sistemi che riconoscono l’impronta digitale, con Amazon One non è necessario toccare alcuna superficie, visto che il riconoscimento viene effettuato con una tecnologia ottica. Al momento, come dicevamo, il sistema è disponibile solamente in due negozi Amazon Go negli USA, e solo in modalità opzionale.

Gli utenti che vogliono registrarsi dovranno semplicemente fornire un numero di telefono e gli estremi di una carta di credito. Il possesso di un account Amazon è opzionale, anche se collegandolo alla registrazione del palmo renderà possibile la visualizzazione dello storico di utilizzo.

Se la fase sperimentale darà l’esito sperato la modalità di pagamento sarà portata anche su altri negozi Amazon nel corso dei prossimi mesi per una maggiore semplicità di accesso e saldo del conto. Amazon garantisce che il metodo di riconoscimento è sicuro e non permette in alcun modo di abbinare l’immagine del palmo con la persona fisica.

Nella visione di Amazon però, il nuovo sistema di autenticazione potrebbe essere utilizzato anche da negozi e realtà di terze parti. Secondo il colosso dell’e-commerce potrebbe essere utilizzato per accedere allo stadio o per sostituire il badge negli uffici.

Al momento sono in corso alcune discussioni con potenziali clienti, ma è probabile che dovrà passare ancora parecchio tempo prima che Amazon One possa diventare una soluzione commerciale ad ampio respiro.