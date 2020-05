Amazon ha attivato in Italia i pagamenti con finanziamento Cofidis tramite CreditLine, una modalità di rateizzazione alternativa al proprio pagamento a rate. Si tratta per il momento di un servizio in fase di test, disponibile solo per alcuni utenti. Ma intanto, vediamo di che si tratta.

Come funziona il finanziamento Cofidis di Amazon

Per gli utenti che hanno il proprio conto corrente collegato come metodo di pagamento su Amazon, il finanziamento Cofidis in questione viene mostrato direttamente come opzione di pagamento utilizzabile attraverso la piattaforma CreditLine e disponibile su una serie di prodotti specifici, ad esempio smartphone Realme (come nel nostro caso), smart TV e altri prodotti.

Come funziona? Una volta selezionato un prodotto idoneo al finanziamento, basta accedere alla pagina di conferma dell’ordine di Amazon e scegliere CreditLine come metodo di pagamento.

A tal punto il sistema vi reindirizzerà sul sito di Cofidis, dal quale poter scegliere la modalità di rateizzazione (da 3 a 24 mesi) compilando una domanda che dovrà essere poi approvata. A conferma avvenuta, il sistema preleverà così il credito stabilito (con in più le commissioni relative a seconda della quantità di rate scelte) direttamente dal conto corrente collegato ad Amazon.

Per ulteriori dettagli al riguardo vi invitiamo a consultare la pagina relativa della formula CreditLine di Cofidis, e magari pazientare un po’ per l’effettivo rilascio globale.