Huami presenta un nuovo smartwatch della serie Amazfit, Amazfit Neo. Il wearable ha un design estremamente particolare e singolare, certamente caro a chi ha qualche anno sulle spalle e ricorda una famosa linea di orologi Casio.

Specifiche e design di Amazfit Neo

Huami gioca un po’ sui sentimenti con Amazfit Neo, in cui il design della scocca ricorda molto alcuni orologi Casio degli anni ’80. La cassa squadrata con angoli vivi racchiude un display SNT bianco e nero da 1,2″ con ben quattro tasti fisici per controllare l’interfaccia oppure per accendere/spegnere la retroilluminazione.

Nonostante il suo aspetto vintage, Amazfit Neo è uno smartwatch a tutti gli effetti. Sul retro trova posto il sensore HR per il battito cardiaco, mentre sono anche presenti funzioni come il tracking del sonno, dell’attività fisica, l’impermeabilità fino a 5 ATM, una batteria con autonomia dichiarata da 28 giorni e la sincronizzazione con smartwatch Android e iOS.

Scheda tecnica di Amazfit Neo

Display SNT in bianco e nero da 1.2″;

quattro tasti fisici laterali;

cinturini in silicone;

larghezza cinturino pari a 20 mm;

dimensioni: 40,3 x 41 x 11,7 mm;

peso: 32 grammi;

Bluetooth 5.0 BLE;

batteria da 160 mAh con autonomia dichiarata pari a 28 giorni e tempo di ricarica di 2,5 ore;

accelerometro, sensore per il battito cardiaco;

impermeabilità fino a 5 ATM;

supporto a smartphone Android e iOS tramite app Zepp.

Prezzo e disponibilità di Amazfit Neo

Amazfit Neo è disponibile nelle colorazioni nera, arancione e verde a questo link di Aliexpress (Russia) al prezzo di 49,99 dollari, circa 42 euro al cambio, utilizzando il coupon “AMAZFITNEO” (sconto di 8 dollari) e un coupon dello store del valore di 2 dollari.