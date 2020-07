Gli smartwatch solitamente non sono dispositivi particolarmente personalizzabili ma Alpina ha deciso di cambiare le carte in tavola con AlpinerX Alive.

A rendere particolarmente interessante questo device, infatti, vi è la possibilità di personalizzare l’orologio con alcuni dettagli specifici che si adattano ai gusti personali di ciascun utente: ciò avviene grazie ad un apposito strumento di configurazione che è in grado di offrire 1.500 possibili opzioni di personalizzazione.

Le feature di AlpinerX Alive

Lo smartwatch AlpinerX Alive non è progettato soltanto per essere personalizzato dall’utente e l’azienda è certa che possa diventare anche un vero e proprio personal trainer da indossare, mettendo a disposizione dell’utente le funzioni di cui ha effettivamente bisogno in base al proprio stile di vita (senza inutili aggiunte che vanno a rendere più complessa l’esperienza di utilizzo).

Tra le sue feature troviamo un display touch AMOLED, un sistema di monitoraggio continuo della frequenza cardiaca realizzato da Philips, la misurazione VO2, un modulo GPS integrato, le informazioni sul meteo, un allenatore dinamico, un’app companion che supporta sia Android che iOS.

Non manca, infine, una batteria ricaricabile capace di garantire 7 giorni di autonomia.

Alpina AlpinerX Alive ha un prezzo di partenza di 995 euro (al momento è in promozione a 795 euro).