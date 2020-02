Spotify ha annunciato alcune importanti modifiche alla sua app mobile che sono già in fase di lancio per gli utenti iOS, mentre per gli utenti Android la riprogettazione “arriverà presto”.

Novità nell’interfaccia di Spotify

Innanzitutto, nell’interfaccia di Spotify c’è un nuovo pulsante di riproduzione casuale verde più piccolo, inoltre è presente una nuova riga delle azioni che include le opzioni “Mi piace”, “Download” e altre funzioni.

I nuovi pulsanti della riga di azione vengono visualizzati nella parte centrale dello schermo per consentire un facile accesso con una mano, in modo da offrire un’esperienza di utilizzo che si adatta alle dimensioni del proprio smartphone.

La copertina di una traccia ora è presente in tutte le visualizzazioni tranne in quella Album per semplificare la navigazione nell’app e la ricerca di brani, inoltre le canzoni apprezzate verranno messe in risalto mostrando l’icona a forma di cuore accanto al nome della traccia.

Roll out della nuova interfaccia di Spotify

Come accade solitamente per le modifiche apportate a Spotify, il nuovo design è già in roll out per iOS sia per gli utenti Free che per quelli Premium e include anche “immagini più audaci e luminose”, la possibilità di creare playlist e seguire artisti, tuttavia è un peccato che gli utenti Android dovranno attendere fino a una data che al momento non è ancora stata condivisa.