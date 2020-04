Due smart band che ricevono aggiornamenti di peso nel giro di poche ore. Anzitutto i soggetti: Huawei Band 4 Pro e Realme Band, la prima che adesso può finalmente misurare la saturazione, la seconda che invece accoglie il suo primo aggiornamento “vero”, importante. Vediamo insieme le novità riguardanti entrambe.

Aggiornamento per Huawei Band 4 Pro

Come accennato sopra, la principale novità del pacchetto che arriva su Huawei Band 4 Pro è costituita dalla possibilità di misurare la quantità di ossigeno nel sangue, SpO2. Dal changelog si apprende della presenza di alcune ottimizzazioni per l’esperienza utente e poco altro, per una build – la 1.5.0.60 – che pesa neppure un megabyte.

Il rollout è incrementale, per cui può essere necessario qualche giorno venga consegnato su tutte le Huawei Band 4 Pro.

Aggiornamento per Realme Band

Realme Band è stata presentata da poco in India, e non è ancora disponibile dalle nostre parti. Quando e se dovesse arrivare, però, lo farà al gran completo dal momento che l’aggiornamento che è in arrivo completa la band con le dotazioni che avrebbe dovuto avere dal primo momento.

Con il firmware 6.0 arrivano la possibilità di trovare il telefono, di conoscere il bollettino meteorologico e migliora l’accuratezza del rilevamento della frequenza cardiaca.