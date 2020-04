La pandemia di Coronavirus ha causato diversi effetti sul mondo della tecnologia e ha rivoluzionato le abitudini degli italiani, che si sono avvicinati a concetti come lo smart working o la didattica a distanza e un nuovo report di Trovaprezzi.it prova a delineare un quadro delle nuove tendenze del nostro Paese.

Lo staff del popolare comparatore di prezzi ha analizzato le ricerche degli italiani online tra il 10 febbraio e il 19 aprile 2020, così da capire come il Coronavirus abbia influenzato gli acquisti degli utenti sul Web, a cui tantissimi si sono rivolti per soddisfare le mutate esigenze.

Come sono cambiate le abitudini degli italiani per il Coronavirus

Per quanto riguarda lo smart working, dal 13 al 19 aprile è continuato a crescere l’interesse verso tutti i dispositivi necessari al lavoro, come i notebook (+248% rispetto alla settimana dal 10 al 16 febbraio, prima del lockdown), i tablet (+225%), i monitor (+172%), le stampanti (+155%) e le webcam (addirittura +4.317%).

Sono anche aumentate le ricerche relative ai prodotti per ufficio, come la cartoleria e l’arredamento (in tanti hanno capito quanto importanti siano le sedie da ufficio ergonomiche).

Altri settori che hanno visto crescere l’interesse degli italiani sono rappresentati da quello della bellezza e della cura della persona (per esempio phon, piastre, epilatori e rasoi) e da quello degli articoli erotici (la scorsa settimana +55% rispetto a quella che va dal 10 al 16 febbraio).

Nelle ultime settimane sono inoltre cresciuti gli acquisti di telescopi e cannocchiali. Sarà per la voglia di fuggire?