Nintendo Switch, nonostante l’arrivo della nuova generazione, resta ancora oggi una delle console più versatili e desiderate dalle famiglie italiane. Il bundle con Mario Kart 8 Deluxe incluso su cartuccia rappresenta da anni una delle combinazioni più richieste per chi vuole iniziare a giocare subito, senza download o acquisti aggiuntivi. Questa volta però il prezzo cambia le carte in tavola, con uno sconto che si avvicina al minimo storico registrato per questa configurazione. Vediamo come approfittarne.

Nintendo Switch Neon Red e Neon Blue: un ibrido ancora attuale

Il punto di forza di questo bundle resta la flessibilità della console: modalità TV collegata al dock, modalità tabletop per il gioco condiviso su un tavolo, oppure modalità portatile con schermo LCD capacitivo da 6,2 pollici in risoluzione HD 1280×720. Il processore NVIDIA Custom Tegra garantisce prestazioni fluide per l’intera libreria Nintendo, mentre la connettività Wi-Fi e Bluetooth permette sia il gioco online sia sessioni locali fino a 8 console contemporaneamente.

I celebri Joy-Con Blu Neon e Rosso Neon sono staccabili e trasformabili: possono essere usati separatamente da due giocatori, impugnati insieme orizzontalmente, oppure inseriti nell’apposita impugnatura inclusa nella confezione. Integrano sensori di movimento e vibrazione HD, elementi che restano una delle caratteristiche distintive dell’ecosistema Switch.

Si tratta inoltre del modello revisionato, con batteria migliorata rispetto alla prima versione del 2017: l’autonomia varia dalle 4,5 alle 9 ore a seconda del titolo giocato. I 32 GB di memoria interna sono limitati già al primo avvio (parte riservata al sistema), ma restano espandibili tramite microSD, acquistabile separatamente.

A rendere l’offerta particolarmente interessante è il gioco incluso: Mario Kart 8 Deluxe, già presente su cartuccia e quindi giocabile immediatamente senza download. Si tratta di uno dei titoli più venduti nella storia Nintendo, con supporto per 4 giocatori in locale a 1080p e tutte le ondate di contenuti scaricabili del Booster Course Pass già rilasciate, per un pacchetto completo e senza ulteriori spese extra richieste nel breve periodo.

Sconto da sfruttare: prezzo quasi minimo storico

Il prezzo di listino per questo bundle è di 299€, ma grazie all’offerta disponibile su AliExpress scende a 207€, con un risparmio di 92€ pari a circa il 31% di sconto. Per ottenere il prezzo più basso è necessario applicare il coupon BFIT40 in fase di checkout (in caso di problemi con il codice, consultate questa guida). Chi paga con PayPal può inoltre beneficiare di uno sconto aggiuntivo, rendendo l’affare ancora più vantaggioso.

Considerando che su altri store italiani il bundle viene proposto spesso oltre i 300€, questa configurazione si avvicina sensibilmente al minimo storico di 199,47€ registrato in passato durante promozioni limitate. Un’occasione da monitorare per chi cerca una console completa, pronta all’uso, a un prezzo decisamente competitivo.

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