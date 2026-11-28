Il Black Friday porta con sé tante promozioni, ma non tutte raggiungono il minimo storico di un prodotto. Lenovo IdeaPad Slim 3 14″ con processore Intel Core 7 350 di ultima generazione scende a un prezzo mai visto prima su Amazon, con una configurazione che include 16GB di RAM e 512GB di SSD. Una delle prime implementazioni commerciali della piattaforma Wildcat Lake, pensata per chi cerca un notebook affidabile per studio, ufficio e uso quotidiano senza svuotare il portafoglio. Vediamo come questa offerta cambia le carte in tavola per chi è alla ricerca di un nuovo laptop.

Lenovo IdeaPad Slim 3 14″: wildcat lake incontra la produttività

Il cuore di questo notebook è l’Intel Core 7 350, CPU appartenente alla nuova famiglia Intel Core Series 300 con 6 core, 6 thread e frequenza turbo fino a 4,8 GHz. Non è un chip pensato per il gaming pesante, ma gestisce egregiamente il multitasking quotidiano, la navigazione e il lavoro d’ufficio, risultando una scelta solida per chi usa il computer per studio o smart working.

La configurazione in offerta abbina 16GB di RAM DDR5-5600 e SSD NVMe da 512GB su slot M.2 2242 PCIe 4.0×4, con possibilità di espansione fino a 1TB. Questa combinazione assicura fluidità anche con diverse applicazioni aperte contemporaneamente, senza i rallentamenti tipici delle configurazioni più economiche.

Il display da 14″ WUXGA (1920×1200) merita una menzione speciale: pannello IPS con luminosità di 400 nits, trattamento antiriflesso e formato 16:10, decisamente più comodo per la produttività rispetto al classico 16:9 perché offre più spazio verticale per documenti e fogli di calcolo.

Tra le altre dotazioni interessanti:

Connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3 per prestazioni di rete moderne

e per prestazioni di rete moderne Porte USB-A, USB-C con supporto DisplayPort e Power Delivery , HDMI 1.4

e , HDMI 1.4 Webcam HD 720p con otturatore per la privacy

Batteria da 50Wh con ricarica rapida USB-C

con ricarica rapida USB-C Scocca in policarbonato PC-ABS, peso contenuto a partire da 1,39 kg

Va segnalato che in questa variante l’alimentatore non è incluso nella confezione: chi non possiede già un caricatore USB-C Power Delivery dovrà considerare questo aspetto nel calcolo del risparmio effettivo.

Sconto black friday: da 1099€ a 699€

Il prezzo di listino per questa configurazione si attesta solitamente intorno ai 1099€, ma grazie alla promozione Black Friday attiva su Amazon.it, Lenovo IdeaPad Slim 3 14″ crolla a 699€. Si tratta di uno sconto del 36%, pari a un risparmio di 400€ rispetto al prezzo originale, e rappresenta il prezzo più basso mai rilevato per questa specifica configurazione con Core 7 350, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Un’occasione concreta per chi cercava un notebook moderno senza spendere oltre i 1000€.

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