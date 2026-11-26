Fino al 30 novembre Narwal propone le offerte del Black Friday sia su Amazon sia sul sito ufficiale, con sconti che arrivano a 700€ sui singoli modelli. La gamma copre tutte le esigenze, dal robot di fascia alta che evita gli oggetti lasciati in giro fino alla scopa elettrica senza fili per gli imprevisti di ogni giorno, e i prezzi partono da 159€.

Per i lettori di TuttoTech c’è un vantaggio in più: con il codice NBFTUTTECH è previsto un ulteriore sconto del 5%.

I robot top di gamma: Flow 2 e Flow

Flow 2 è il robot aspirapolvere e lavapavimenti più evoluto del marchio. Il mocio a cingoli FlowWash si autopulisce di continuo con acqua calda a 60°C mentre lava, l’aspirazione arriva a 31.000 Pa e il sistema NarMind Pro 2.0 con IA VLM OmniVision riconosce un numero illimitato di oggetti domestici, muovendosi con sicurezza anche negli ambienti più complicati.

Solo sul sito Narwal restano disponibili i bundle con accessori, come il Flow a 799€ con il bundle per 1 anno.

I robot Freo, per ogni casa e ogni budget

La serie Freo è quella più ampia e permette di scegliere in base alla casa e alla spesa. Il Freo Z10 Ultra è il modello che scende di più rispetto al listino, mentre il Freo S è pensato per chi si avvicina per la prima volta ai robot aspirapolvere e vuole affidare le pulizie quotidiane alla tecnologia senza complicazioni.

Le scope elettriche senza fili V50

V50 Cube ha una base compatta con svuotamento automatico: la polvere finisce in un sacchetto antibatterico sigillato da 3 litri, che garantisce fino a 100 giorni senza interventi. La potenza di aspirazione è di 210AW, la spazzola a rullo ZeroWrap evita i grovigli e il peso è di appena 1,4 kg, quindi è comoda sia per le piccole emergenze sia per la routine quotidiana.

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Prezzo e disponibilità

Le offerte sono valide fino al 30 novembre, ma prezzi e disponibilità possono cambiare senza preavviso, quindi vi consigliamo di controllare le pagine prima dell’acquisto. Ricordate di inserire il codice NBFTUTTECH per ottenere il 5% di sconto extra.