Il Black Friday LEGO parte domani, 27 novembre, e dura tutto il fine settimana fino al Cyber Monday del 30. Sullo store ufficiale per ora non sono stati ancora pubblicati i prezzi scontati dei singoli set, ma sono già noti gli omaggi con l’acquisto, il set esclusivo Godzilla e i premi per i soci Insiders. Le offerte sono valide fino a esaurimento scorte, su LEGO.com, nei LEGO Store e per gli ordini telefonici dal Catalogo LEGO.

Godzilla, il set esclusivo con omaggio

La novità del weekend è il set Godzilla (21375) della linea Ideas, in vendita da domani a 399,99€. Ha 5.363 pezzi, supera i 70 cm di altezza e ha lingua rimovibile e raggio atomico, con testa, braccia, dita e coda posizionabili. È un set per adulti, esclusivo dello store LEGO.

Chi lo acquista dal 27 al 30 novembre riceve in omaggio Logo e impronta di Godzilla (40888), un set da 359 pezzi con il logo sullo sfondo di un paesaggio urbano e la rivale Mothra in cima a un edificio. Ha un valore indicativo di 24,99€ ed è limitato a un set per famiglia. Per i soci Insiders c’è anche il Poster Godzilla Ideas, che si ottiene con 3.000 punti.

Gli omaggi con soglia di spesa

Dal 27 al 29 novembre ci sono altri due omaggi, legati al valore del carrello. Il valore si calcola sulla sola merce LEGO.

Jukebox retrò (40914), da 287 pezzi e per i maggiori di 18 anni, con acquisti a partire da 250€

Globo di neve invernale (40918), da 231 pezzi e dai 10 anni in su, con acquisti a partire da 170€. Il set Godzilla non conta per raggiungere la soglia

Gli omaggi non sono validi nei LEGO Store certificati né nei parchi LEGOLAND, non sono sostituibili e vanno restituiti insieme al set acquistato in caso di rimborso. Tra i premi Insiders in arrivo dal 27 novembre c’è anche il Mini laboratorio di Babbo Natale, a 2.400 punti.

Cosa c’è ancora in offerta fino al 26 novembre

Fino a oggi restano attive le offerte del weekend Insiders, con prezzi riservati ai soci del programma, che è gratuito.

Fino a oggi c’è anche uno sconto del 20% sul pacchetto con Imperial Star Destroyer (75394) e Shuttle Imperiale classe Lambda (75459): 255,98€ invece di 319,98€. Altre coppie di set hanno il 25% di sconto sul secondo acquistato, nella pagina delle offerte LEGO.

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Prezzo e disponibilità

Il Black Friday LEGO va dal 27 al 30 novembre 2026, con le offerte del Cyber Monday il 30. Gli omaggi con soglia di spesa terminano il 29 novembre e tutte le promozioni valgono fino a esaurimento scorte. Prezzi e disponibilità possono cambiare, quindi controllate sempre la pagina del set prima di acquistare.