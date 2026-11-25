Spendere quasi 200€ per un paio di cuffie con cancellazione del rumore degna delle ammiraglie Sony sembrava l’unica strada possibile, almeno fino ad oggi. Sony ULT WEAR, il modello WH-ULT900N nato per chi ama bassi potenti e un suono che si fa sentire, crolla a un prezzo che raramente si è visto così basso. Il processore Integrated Processor V1, lo stesso montato sulle top di gamma WH-1000XM5, qui costa una frazione del previsto. Vediamo insieme perché questa è una delle occasioni più interessanti del momento per chi cerca qualità audio senza svuotare il portafoglio.

Sony Ult Wear, bassi profondi e processore da ammiraglia

Il punto di forza di Sony ULT WEAR sta tutto in un tasto: il pulsante ULT dedicato che permette di scegliere tra due profili sonori personalizzabili, “Deep Bass” per bassi più pesanti e “Attack Bass” per note gravi più energiche e incisive. Una caratteristica pensata per chi ascolta hip-hop, elettronica e pop, generi dove le basse frequenze fanno la differenza.

Il merito tecnico va ai driver dinamici da 40 mm con diaframma rinforzato, capaci di una risposta in frequenza che arriva fino a 20.000 Hz sia via cavo che Bluetooth. A gestire tutto ci pensa l’Integrated Processor V1, lo stesso chip montato sulle Sony WH-1000XM5, che qui abilita una cancellazione attiva del rumore a doppio sensore davvero efficace contro rumori continui come treni, aerei e ventole.

Tra le specifiche che convincono di più:

Autonomia fino a 30 ore con ANC attivo, che sale a 50 ore disattivandolo

con ANC attivo, che sale a disattivandolo Ricarica rapida : bastano 3 minuti per ottenere 1,5 ore di ascolto

: bastano 3 minuti per ottenere 1,5 ore di ascolto Bluetooth 5.2 con supporto multipoint per collegare due dispositivi insieme

con supporto multipoint per collegare due dispositivi insieme Codec LDAC per audio ad alta risoluzione, oltre a SBC e AAC

per audio ad alta risoluzione, oltre a SBC e AAC Peso di soli 255 grammi , ideale per sessioni d’ascolto prolungate

, ideale per sessioni d’ascolto prolungate Compatibilità completa con iOS e Android, Alexa e Google Assistant

Il design richiama direttamente le ammiraglie Sony, con padiglioni lisci e archetto regolabile ben imbottito. Nella confezione sono inclusi cavo USB-C, cavo jack da 3,5 mm e una comoda custodia in tessuto per il trasporto. La colorazione Forest Gray, tra le più ricercate, aggiunge un tocco di originalità rispetto alle classiche varianti Nero e Bianco Avorio.

Sony Ult Wear, il prezzo crolla ai minimi storici

Il prezzo di listino di Sony ULT WEAR è fissato a 199€, ma su Amazon in questo momento le cuffie sono disponibili a soli 79,99€, con uno sconto che sfiora il 60%. Parliamo di un risparmio di oltre 100€ rispetto al prezzo originale, un valore che porta il prodotto su un livello di convenienza davvero raro per questa fascia di qualità.

Il prezzo è sceso in modo significativo rispetto alle medie rilevate negli ultimi mesi, toccando una delle cifre più basse mai registrate per questo modello nella colorazione Forest Gray. Un’offerta limitata nel tempo e nella disponibilità, perfetta per chi cercava il momento giusto per portarsi a casa un paio di cuffie con ANC efficace, autonomia record e un suono pensato per chi ama i bassi profondi.

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