Spendere quasi 200€ per un paio di cuffie con cancellazione del rumore degna delle ammiraglie Sony sembrava l’unica strada possibile, almeno fino ad oggi. Sony ULT WEAR, il modello WH-ULT900N nato per chi ama bassi potenti e un suono che si fa sentire, crolla a un prezzo che raramente si è visto così basso. Il processore Integrated Processor V1, lo stesso montato sulle top di gamma WH-1000XM5, qui costa una frazione del previsto. Vediamo insieme perché questa è una delle occasioni più interessanti del momento per chi cerca qualità audio senza svuotare il portafoglio.
Indice:
Sony Ult Wear, bassi profondi e processore da ammiraglia
Il punto di forza di Sony ULT WEAR sta tutto in un tasto: il pulsante ULT dedicato che permette di scegliere tra due profili sonori personalizzabili, “Deep Bass” per bassi più pesanti e “Attack Bass” per note gravi più energiche e incisive. Una caratteristica pensata per chi ascolta hip-hop, elettronica e pop, generi dove le basse frequenze fanno la differenza.
Il merito tecnico va ai driver dinamici da 40 mm con diaframma rinforzato, capaci di una risposta in frequenza che arriva fino a 20.000 Hz sia via cavo che Bluetooth. A gestire tutto ci pensa l’Integrated Processor V1, lo stesso chip montato sulle Sony WH-1000XM5, che qui abilita una cancellazione attiva del rumore a doppio sensore davvero efficace contro rumori continui come treni, aerei e ventole.
Tra le specifiche che convincono di più:
- Autonomia fino a 30 ore con ANC attivo, che sale a 50 ore disattivandolo
- Ricarica rapida: bastano 3 minuti per ottenere 1,5 ore di ascolto
- Bluetooth 5.2 con supporto multipoint per collegare due dispositivi insieme
- Codec LDAC per audio ad alta risoluzione, oltre a SBC e AAC
- Peso di soli 255 grammi, ideale per sessioni d’ascolto prolungate
- Compatibilità completa con iOS e Android, Alexa e Google Assistant
Il design richiama direttamente le ammiraglie Sony, con padiglioni lisci e archetto regolabile ben imbottito. Nella confezione sono inclusi cavo USB-C, cavo jack da 3,5 mm e una comoda custodia in tessuto per il trasporto. La colorazione Forest Gray, tra le più ricercate, aggiunge un tocco di originalità rispetto alle classiche varianti Nero e Bianco Avorio.
Sony Ult Wear, il prezzo crolla ai minimi storici
Il prezzo di listino di Sony ULT WEAR è fissato a 199€, ma su Amazon in questo momento le cuffie sono disponibili a soli 79,99€, con uno sconto che sfiora il 60%. Parliamo di un risparmio di oltre 100€ rispetto al prezzo originale, un valore che porta il prodotto su un livello di convenienza davvero raro per questa fascia di qualità.
Il prezzo è sceso in modo significativo rispetto alle medie rilevate negli ultimi mesi, toccando una delle cifre più basse mai registrate per questo modello nella colorazione Forest Gray. Un’offerta limitata nel tempo e nella disponibilità, perfetta per chi cercava il momento giusto per portarsi a casa un paio di cuffie con ANC efficace, autonomia record e un suono pensato per chi ama i bassi profondi.
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