Il prossimo appuntamento con Leonida si avvicina e c’è un modo per assicurarsi una copia fisica di Grand Theft Auto VI spendendo meno del previsto. Rockstar Games ha fissato il lancio al 19 novembre 2026, ma chi vuole mettere le mani sul titolo più atteso degli ultimi anni può già prenotarlo a un prezzo che si discosta parecchio da quello dei principali rivenditori italiani. Il formato è quello “code in a box”, pensato per chi vuole una confezione fisica da collezione senza rinunciare ai vantaggi del digitale. Vediamo come funziona l’offerta e perché conviene muoversi subito.

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Grand theft auto VI: vice city aspetta solo voi

Rockstar Games torna con il capitolo più ambizioso della saga, ambientato nello stato fittizio di Leonida e nella sua città simbolo, Vice City. La grande novità narrativa è la presenza di due protagonisti giocabili, con una storia raccontata a due voci che promette di ridefinire gli standard del genere open world.

La versione in pre-vendita è disponibile in formato “codice incluso nella confezione”: invece del classico disco Blu-ray, la scatola fisica contiene un codice di attivazione da riscattare sul PlayStation Store. Questo dettaglio, lungi dall’essere un difetto, porta con sé un vantaggio concreto: il pre-caricamento del gioco prima del day one, così da poter giocare fin dal primo minuto senza attendere il download dell’intero peso del titolo.

Tra le caratteristiche che rendono GTA VI uno dei titoli più attesi di sempre:

Ambientazione open world estesa e dettagliata nello stato di Leonida

Doppia narrazione con due protagonisti giocabili

Comparto grafico e tecnico sviluppato specificamente per le console next-gen

Componente online destinata a diventare, come da tradizione del franchise, un pilastro dell’esperienza di gioco

Per chi colleziona edizioni fisiche ma non vuole rinunciare alla comodità del digitale, questo formato rappresenta un compromesso intelligente, anche se va segnalato che non sarà possibile rivendere un disco tradizionale o sfruttare il mercato dell’usato nello stesso modo.

Prezzo GTA VI in pre order: sconto e coupon da non perdere

Il prezzo di listino per questa pre-vendita è fissato a 100€, ma grazie all’offerta attuale su AliExpress si scende a 76€, con un risparmio di 24€ pari a circa il 24% di sconto.

Per massimizzare il risparmio è possibile applicare il coupon TUTTOA14 in fase di checkout (se non dovesse funzionare, è disponibile una guida dedicata ai coupon AliExpress). Pagando con PayPal si ottiene inoltre uno sconto aggiuntivo, rendendo questa pre-vendita ancora più conveniente rispetto ai prezzi attualmente proposti da Amazon e dai principali store italiani.

C’è di più: unendosi al TEAM CashBack di PrezziTech prima dell’acquisto è possibile ottenere un rimborso del 7% su questo ordine, percentuale che può salire fino al 9% man mano che aumentano i membri del team. Un dettaglio che rende questa pre-vendita una delle più interessanti attualmente disponibili per GTA VI su PS5.

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