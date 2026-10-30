Nella flotta di assistenza di Miele il diesel cede progressivamente il posto alla batteria: l’azienda ha ordinato a Volkswagen Veicoli Commerciali 840 Transporter elettrici. Le consegne si distribuiscono tra il 2026 e il 2027 sulla base di una gara europea indetta da Miele, che assegna 440 veicoli alla sola Germania, appena oltre la metà del totale.

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Il servizio tecnico-commerciale verso quota 100%

Il servizio clienti dedicato ai tecnici commerciali è il reparto con il parco auto più intensivo. Quasi tutti i suoi 420 addetti passeranno a furgoni completamente elettrici a batteria, e la quota di mezzi a zero emissioni locali è ormai vicina al 100%. Si tratta delle persone che percorrono più chilometri nell’arco della giornata, spostandosi di continuo tra un intervento su elettrodomestici e macchinari professionali e il successivo.

Nell’assistenza alle famiglie la transizione procede invece con un ritmo più graduale. Oggi la percentuale di elettrico si attesta intorno al 30% e salirà mano a mano che i mezzi più anziani usciranno di flotta.

Allestimenti Sortimo e mezzi più leggeri

I nuovi furgoni viaggeranno con allestimenti firmati Sortimo, progettati per il trasporto di attrezzi e ricambi. Dietro la scelta c’è una logica precisa: il peso del veicolo incide sui consumi quanto il tipo di motore, soprattutto quando un mezzo elettrico lavora per l’intera giornata. Le scaffalature leggere servono proprio a portare utensili e pezzi di ricambio senza appesantire inutilmente il furgone.

Le specifiche tecniche nascono dall’esperienza già accumulata sulla flotta esistente, dove Miele impiega da tempo anche la Volkswagen ID. Buzz. Le scelte per la nuova generazione di veicoli sono state guidate da autonomia reale, tempi di ricarica, consumi quotidiani e osservazioni raccolte tra i tecnici.

Nell’uso quotidiano la guida elettrica semplifica gli spostamenti a singhiozzo nel traffico cittadino, condizione frequente per chi fa assistenza porta a porta. Il preriscaldamento dell’abitacolo, attivabile mentre il furgone è ancora collegato alla colonnina, permette di partire con la cabina già calda nelle giornate più fredde.

Sostenibilità e collaborazione con Volkswagen

Rebecca Steinhage, a capo delle Risorse Umane e degli Affari Istituzionali di Miele, collega l’operazione alla strategia di sostenibilità del gruppo: i furgoni di assistenza sono in strada ogni giorno, e questo li rende una leva diretta per tagliare le emissioni di CO₂ del parco auto aziendale. Per Lars Krause, nel consiglio di gestione di Volkswagen Commercial Vehicles per vendite e marketing, l’ordine conferma un rapporto di collaborazione già avviato.

Steinhage e Hans Krug, Senior Vice President Procurement, hanno ricevuto simbolicamente la chiave di un Transporter alla presenza di Krause, di Alexander Rühland, responsabile vendite auto nuove in Germania, e di Henning Schulzki, responsabile vendite Germania.