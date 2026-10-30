Appena uscito e già in offerta: non capita spesso di vedere un prodotto Apple scendere di prezzo a poche settimane dal debutto sul mercato. Mac mini con chip M6 è arrivato ufficialmente il 22 settembre 2026, ma Amazon ha deciso di anticipare le logiche del Black Friday proponendo subito un taglio di prezzo che riporta il nuovo mini-desktop al livello del prezzo USA convertito, un’operazione commerciale piuttosto rara per un prodotto Apple di recente lancio. Il chip M6 a 2nm, le prestazioni AI quadruplicate e il design compatto che ha fatto la storia della linea Mac mini restano invariati, cambia solo la cifra da sborsare. Vediamo come approfittarne.

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Mac mini M6, il primo chip Apple a 2nm cambia le regole del gioco

Il vero protagonista di questo Mac mini è il chip M6, primo processore Apple realizzato con processo produttivo a 2nm. Non si tratta di un semplice aggiornamento incrementale: l’architettura della CPU introduce una configurazione ibrida a tre livelli mai vista prima, con 2 super core, 4 core performance e 6 core efficienza per un totale di 12 core. Il risultato è un incremento di prestazioni multi-core fino al 40% rispetto al chip M4, con Apple che dichiara per l’M6 il titolo di core CPU più veloce al mondo in rapporto ai consumi energetici.

Sul fronte grafico, la GPU a 12 core integra i nuovi Neural Accelerators, capaci di eseguire attività di intelligenza artificiale fino a 4 volte più velocemente rispetto al Mac mini M4, con prestazioni grafiche raddoppiate. A supportare il tutto c’è un doppio Neural Engine a 16 core, pensato per gestire carichi di lavoro AI direttamente on-device, senza passare dal cloud.

Le specifiche della configurazione in offerta includono:

Chip Apple M6 con CPU 12-core e GPU 12-core

16GB di memoria unificata (espandibile fino a 32GB), con banda a 170GB/s

(espandibile fino a 32GB), con banda a 170GB/s SSD da 256GB

Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 tramite chip N1 proprietario

Porta Ethernet 2.5Gb (opzione 10Gb disponibile)

3 porte Thunderbolt 4, HDMI, supporto fino a 3 display esterni

macOS 27 con Apple Intelligence e Siri potenziata dall’AI

Il design resta quello iconico da 5 pollici che contraddistingue il Mac mini dal 2005, in questa occasione nella colorazione Argento. Un dettaglio da considerare è che lo storage da 256GB può risultare limitante per chi lavora con file pesanti, ma per produttività quotidiana, sviluppo software e carichi AI leggeri rappresenta una configurazione solida.

Sconto del 17% su un prodotto appena lanciato

I numeri parlano chiaro: Amazon propone Mac mini M6 a 899€ invece del prezzo consigliato di 1.079€, con uno sconto del 17% che equivale a un risparmio diretto di 180€. Va notato che il prezzo precedente riportato dal negozio era di 999€, quindi lo sconto reale rispetto al listino ufficiale italiano è ancora più marcato.

Si tratta del prezzo più basso attualmente reperibile tra i principali rivenditori italiani per questa configurazione (12-core CPU, 12-core GPU, 256GB SSD, Argento), che su altri store come MediaWorld ed Euronics oscilla tra i 999€ e i 1.079€. L’offerta è attiva su Amazon, disponibilità da verificare al momento dell’acquisto vista la richiesta elevata per un prodotto appena lanciato.

Ma è in sconto anche su Unieuro

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