Il Godox A2 porta il flash allo xeno su iPhone, fissandosi con il magnete MagSafe al dorso del telefono e lavorando senza cavi, con l’orientamento che si preferisce. È già in vendita a circa 85 dollari e per ora comunica solo con i melafonini più recenti.

Il modulo è rotondo e una volta acceso va accoppiato allo smartphone con una scansione NFC, dopodiché si passa dall’app di Godox: il flash non si comanda dall’app fotocamera nativa del telefono, ed è anche per questo che all’inizio l’A2 è pensato solo per iPhone. Dall’applicazione si gestisce l’esposizione automatica oppure si sceglie la modalità manuale, dove si decidono potenza del lampo e tempo di scatto, con la sincronizzazione che arriva fino a 1/8000 di secondo. Accanto alla modalità Auto ci sono anche effetti come Natural, Even e Contrast, utili per cambiare il carattere della luce senza toccare i parametri uno per uno.

La guida è di circa 15 (ISO 100), un valore che dice molto su come è stato progettato: Godox consiglia di tenere il soggetto entro 2 metri, la distanza in cui la luce di schiarita dà il risultato migliore. Il LED integrato da 3 W è bicolore e la sua temperatura si regola da 2800 a 6000 K, così il flash può trasformarsi in una luce continua per i video. All’interno c’è una batteria da 500 mAh che si ricarica via USB-C e che, secondo l’azienda, alla massima potenza garantisce 400 lampi oppure un’ora di luce LED. Il corpo pesa 93 grammi e si amplia con accessori magnetici: diffusore, griglia, filtri colorati e un supporto girevole a 360 gradi per i selfie.

Nella confezione arrivano la cupola diffusore e una custodia, mentre il magnete permette di agganciare il flash anche ad altre superfici metalliche, per usarlo staccato dal telefono. I colori disponibili sono quattro: bianco, argento, bordeaux e nero.

Sul mercato statunitense il prezzo è di circa 85 dollari, con diffusore e custodia inclusi. La compatibilità, per ora, riguarda soltanto gli iPhone dei modelli dal 15 in avanti, compresi iPhone 16e e iPhone Air, e al lancio serve almeno iOS 18. Il supporto per Android e HarmonyOS è ancora in sviluppo. Per l’Italia non esiste un prezzo ufficiale: un rivenditore europeo lo elenca a 81,99 euro, una cifra però indicativa.