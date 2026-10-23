Dopo il sold out lampo nei principali store italiani, Apple iPhone Duo 256GB torna finalmente prenotabile. Amazon ha riaperto i preordini per il primo smartphone pieghevole di Cupertino, disponibile in entrambe le varianti cromatiche al lancio. Chi aveva trovato il prodotto segnato come “non disponibile” su MediaWorld e Unieuro ora può assicurarsi l’unità al prezzo ufficiale di 2.369,00€, con spedizione gestita direttamente da Amazon. Vediamo nel dettaglio cosa rende speciale questo dispositivo e come procedere con l’acquisto.

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Apple iPhone Duo: il pieghevole con doppio OLED e chip A20 Pro

Apple iPhone Duo segna l’ingresso ufficiale del colosso di Cupertino nel segmento dei pieghevoli, presentato lo scorso 9 settembre 2026 insieme alla serie iPhone 18 Pro. Il punto di forza principale è senza dubbio il doppio display OLED: uno schermo pieghevole interno da 7,6 pollici con tecnologia Super Retina XDR e risoluzione di circa 2670 x 1878 pixel, affiancato da un display esterno da 5,4 pollici con Dynamic Island. Entrambi i pannelli supportano ProMotion a 120Hz, HDR e una luminosità di picco fino a 3000 nit in esterna.

Sotto la scocca in titanio di grado 5 batte il nuovo chip Apple A20 Pro, realizzato con processo produttivo a 2 nanometri e abbinato a 12GB di RAM. Le prestazioni parlano chiaro: CPU fino al 50% più veloce e GPU fino a 2,1 volte più scattante rispetto a iPhone 15 Pro. Tra le specifiche tecniche principali troviamo:

Memoria interna da 256GB (disponibili anche 512GB, 1TB e 2TB)

(disponibili anche 512GB, 1TB e 2TB) Sistema fotografico Dual Fusion da 48MP con fotocamera principale e ultra-grandangolare

con fotocamera principale e ultra-grandangolare Fotocamera FaceTime posizionata per la prima volta sotto il display

Batteria a doppia cella da circa 4.883 mAh

Certificazione IP68 e Ceramic Shield 2 frontale

e Ceramic Shield 2 frontale Connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, UWB e modem Apple C2 proprietario

Da segnalare l’assenza del Face ID, sostituito dal Touch ID integrato nel tasto laterale, una soluzione obbligata dal form factor pieghevole ma compensata dalla possibilità di sblocco tramite Apple Watch abbinato. Il software gira su iOS 27, ottimizzato appositamente per sfruttare la transizione tra schermo chiuso e completamente aperto.

Preorder riaperto: ecco dove trovarlo

Dopo l’esaurimento scorte segnalato sia da MediaWorld che da Unieuro nei giorni successivi al lancio del 23 ottobre 2026, Apple iPhone Duo 256GB torna disponibile in preordine su Amazon. Il prezzo resta quello ufficiale fissato da Apple, pari a 2.369,00€ IVA inclusa, identico a quello proposto sullo store Apple.com. La vera notizia non è lo sconto ma la disponibilità garantita per un prodotto che al lancio è andato letteralmente a ruba in entrambe le colorazioni, Cielo notturno e Bianco stellare. Per chi punta a uno dei pieghevoli più attesi dell’anno, prenotare ora significa evitare le lunghe attese di spedizione tipiche dei lanci Apple più hot.

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