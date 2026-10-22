Insta360 si è fatta notare con le videocamere a 360 gradi, ma negli ultimi tempi spinge forte anche sull’audio, il punto debole di tanti video girati con lo smartphone. Con Insta360 Mic l’azienda aggiunge il pezzo che mancava tra il modello base e quello top. Mic si piazza così nella fascia intermedia-alta, pensato per chi vuole un suono migliore senza arrivare al prezzo di un sistema professionale.

Il nuovo arrivato si inserisce al di sotto di Mic Pro, il trasmettitore di punta. Insta360 lo propone per vlog quotidiani, riprese sportive del weekend, viaggi, dirette streaming e conversazioni a più voci. In pratica è un microfono lavalier senza fili: si aggancia a una maglietta o a una giacca e porta la voce alla camera o al telefono senza cavi in mezzo.

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Lo schermo E-Ink che fa la differenza

La novità più visibile è il display E-Ink a sei colori da 1,22 pollici (240×208 pixel, 197 PPI) sul trasmettitore. Insta360 lo descrive come il primo microfono wireless dell’azienda con E-Ink personalizzabile e memoria espandibile insieme. Ci si può caricare il logo del canale, un’icona, un paesaggio o la foto del proprio cane. Il microfono diventa così anche un elemento di riconoscibilità davanti all’obiettivo, e si cambia look quando si cambia stile.

Registrazione interna fino a 32 bit float

Sul trasmettitore c’è uno slot microSD. Con la scheda inserita, Mic registra l’audio direttamente a bordo, anche in 32 bit float. Questo formato offre una gamma dinamica molto ampia, quindi un volume troppo alto o troppo basso non produce distorsioni e in post-produzione si recupera molto di più. È un vantaggio concreto per chi gira l’esultanza a bordo campo o un commento sussurrato e non vuole perdere il momento per un guadagno sbagliato.

Si ottiene anche un backup delle registrazioni fatte da camera o smartphone. Senza scheda, Mic funziona comunque via Bluetooth o ricevitore, senza gestire lo spazio. Dalla scheda tecnica, un’ora di registrazione interna occupa circa 700 MB in 32 bit e circa 500 MB in 24 bit. Nel file la voce del 32 bit risulta scritta come “2-bit”, che è quasi certamente un refuso.

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IA, guadagno automatico e preset

Un chip dedicato all’elaborazione audio con IA potenzia la cancellazione del rumore basata su NPU. L’obiettivo è ridurre rumore di fondo e artefatti lasciando la voce nitida e naturale. Ci sono due modalità di guadagno automatico: una evita il clipping, l’altra compensa le variazioni di volume per un suono più uniforme. Tre preset (Normale, Ricco e Nitido) permettono di scegliere una voce più chiara o più piena.

Un ricevitore gestisce fino a quattro trasmettitori, con configurazione 4 TX + 1 RX. Si possono mischiare Mic e Mic Pro sullo stesso ricevitore, per esempio due e due in un podcast a quattro voci, senza ricomprare nulla. Per le produzioni multicamera c’è anche la formula 2 TX + 4 RX, che manda audio sincronizzato a quattro camere.

L’autonomia dichiarata arriva a 13 ore per trasmettitore e a 34 ore con il case di ricarica. Il case ricarica due trasmettitori e un ricevitore circa due volte. Una ricarica rapida di 5 minuti dà circa 2 ore e 20 minuti di utilizzo, e la carica completa richiede circa 50 minuti.

Connessione diretta alle camere Insta360

Mic si collega in Bluetooth, senza ricevitore, a Insta360 X6, X5, Luna Ultra, Luna Pro, GO Ultra e Ace Pro 2, con audio a 48 kHz. Su X6 e Luna si possono associare due trasmettitori insieme, per registrare due interlocutori. Chi ha già una di queste camere può quindi comprare solo i trasmettitori. Con tutto il resto, cioè smartphone, reflex e mirrorless, si usa il ricevitore con l’adattatore USB-C o il cavo da 3,5 mm in dotazione.

Scheda tecnica essenziale

Peso del trasmettitore: 19,4 g, con diametro di 38 mm.

Bluetooth 5.4 e portata massima dichiarata di 400 metri.

Capsula omnidirezionale con SPL massimo di 130 dB e rapporto segnale/rumore di 72 dB.

Frequenza di campionamento di 48 kHz.

Timecode supportato, tranne che negli Stati Uniti.

Prezzi e disponibilità in Italia

Insta 360 Mic sono in vendita da oggi sullo store ufficiale Insta360, su Amazon e presso i rivenditori autorizzati. Il listino europeo prevede i seguenti prezzi in Italia:

Configurazione Prezzo in Italia (IVA inclusa) Trasmettitore Insta360 Mic (singolo) 85 € Insta360 Mic (1 TX + 1 RX) 149 € Insta360 Mic (2 TX + 1 RX) 269 €

Il kit 2 TX + 1 RX costa 269 euro, mentre due kit singoli ne costerebbero 298. Con il kit completo si risparmiano quindi circa 29 euro, e conviene per interviste e podcast. Il trasmettitore singolo da 85 euro è la scelta giusta per chi ha già un sistema Mic o Mic Pro, o una camera Insta360 compatibile.

Mic punta su personalizzazione, flessibilità e un prezzo che sembra studiato per non spaventare chi fa video ogni giorno. Il vero valore aggiunto è la registrazione 32 bit float su microSD, che di solito si trova su prodotti più cari.