Un pannello OLED con neri assoluti, processore AI di ultima generazione e refresh rate a 120Hz per meno di 900€ sembra quasi un controsenso nel 2026. Eppure LG OLED55B6ELC dimostra che l’ingresso nel mondo OLED può avvenire senza compromessi sostanziali e, soprattutto, senza svuotare il portafoglio. Il prezzo è sceso ai minimi del periodo, un’occasione concreta per chi aspettava il momento giusto per abbandonare i tradizionali pannelli LED. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa proposta.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

LG OLED55B6ELC: quando l’intelligenza artificiale incontra il nero perfetto

Il cuore pulsante di questo televisore è il processore alpha 8 AI Processor 4K Gen3, un chip che porta con sé una NPU fino a 5 volte più veloce rispetto alla generazione precedente, insieme a una CPU potenziata del 10% e una capacità di memoria aumentata del 20%. Numeri che si traducono in un upscaling dell’immagine (α8 AI Super Upscaling 4K) estremamente raffinato, capace di ottimizzare qualsiasi contenuto in tempo reale.

La vera forza di LG OLED55B6ELC resta però il pannello OLED 4K con risoluzione 3.840 x 2.160 pixel, 8,3 milioni di pixel autoilluminanti che garantiscono il celebre Nero perfetto certificato, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione ambientale. Il tempo di risposta di soli 0,1 ms e il refresh rate nativo a 120Hz con VRR rendono questo televisore una scelta solida anche per il gaming più esigente.

Tra le specifiche che meritano attenzione:

Compatibilità NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium

4 porte HDMI 2.1 per sfruttare appieno console di ultima generazione

Supporto Dolby Vision, HDR10 e HLG con HFR fino a 4K 120fps

Sistema operativo webOS 26 con assistente Gemini integrato

Telecomando AI Magic Remote modello MR26GB

Il comparto audio offre 20W con diffusori 2.0 e supporto Dolby Atmos, sufficiente per un uso quotidiano ma che trova il suo massimo potenziale abbinato a una soundbar dedicata. La certificazione Eyesafe per la riduzione delle luci blu rappresenta un ulteriore valore aggiunto per chi trascorre molte ore davanti allo schermo.

Sconto importante: ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino di LG OLED55B6ELC si attesta a 1499€, ma grazie alla promozione attiva su Amazon è possibile portarlo a casa a soli 899€. Uno sconto che sfiora il 40%, equivalente a un risparmio di circa 600€ rispetto al prezzo consigliato dal produttore.

Si tratta di una cifra che posiziona questo OLED tra le offerte più interessanti del momento per chi cerca una porta d’accesso di qualità alla tecnologia OLED, senza dover affrontare i costi delle serie C6 o G6. La disponibilità è attualmente confermata su Amazon, ma vista la natura delle promozioni di questo tipo, conviene muoversi rapidamente prima che lo stock si esaurisca o il prezzo torni a salire.

Per non perdere le prossime occasioni di questo genere, può essere utile iscriversi al canale Telegram PrezziTech, dove vengono pubblicate in tempo reale le migliori offerte del mondo tech, oppure tenere d’occhio ErroriBomba per quegli sconti clamorosi che capitano raramente ma fanno davvero la differenza.