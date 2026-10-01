Con l’arrivo del mese d’ottobre, Laifen, brand nato nel segmento degli asciugacapelli ad alta velocità (dove detiene il primato secondo Euromonitor International) che negli anni ha ampliato la propria offerta con tanti altri prodotti come spazzolini e rasoi elettrici, mette in campo una serie di offerte su svariati prodotti del suo catalogo.

La nuova campagna promozionale Accendi l’autunno, attiva fino al 7 ottobre 2026 sul sito ufficiale del brand, permette ai potenziali acquirenti di acquistare a prezzi più vantaggiosi gli asciugacapelli più venduti, come il Neo e il Neo Special, e non solo. Scopriamo tutti i dettagli.

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Laifen: tutti i dettagli della promo “Accendi l’autunno”

Come anticipato in apertura, Laifen ha da poche ore messo in campo una nuova promozione sul sito ufficiale, sarà attiva fino al 7 ottobre 2026, chiamata Accendi l’autunno.

Questa promozione punta ad offrire ai potenziali acquirenti sconti sugli asciugacapelli più venduti del brand ma non solo, dato che gli sconti investono anche altri prodotti del catalogo dell’azienda.

L’asciugacapelli Laifen Neo è il protagonista assoluto

Laifen Neo è un asciugacapelli dal design sobrio e moderno, pensato per l’asciugatura quotidiana dei capelli, anche rapida quando il tempo è poco, che pesa appena 390 grammi.

Esso integra un motore brushless (sviluppato dall’azienda), capace di raggiungere i 110.000 giri al minuto e di generare un flusso d’aria da 22 m/s, e di una tecnologia per la riduzione del rumore (pensata per l’uso serale dell’asciugacapelli).

Dispone poi di un sistema intelligente di controllo della temperatura (che monitora il calore durante l’uso) e di un generatore di ioni negativi (che aiuta a ridurre l’elettricità statica e l’effetto crespo).

In confezione sono inclusi tre beccucci magnetici che lo rendono versatile per diverse esigenze di styling. A chiudere il pacchetto troviamo una modalità dedicata ai bambini–

Le altre offerte della promo “Accendi l’autunno”

Andando oltre, la promo Accendi l’autunno consente ai potenziali acquirenti di risparmiare fino a 50 euro su altri prodotti del catalogo dell’azienda: per quanto concerne gli asciugacapelli spiccano Neo Special (la sua peculiarità è un sistema di diffusione di oli per capelli durante l’asciugatura) e il super compatto Air; per quanto riguarda gli altri prodotti spicca lo spazzolino Wave.

In conclusione vi anticipiamo che l’azienda ha già fatto sapere che il 6 e il 7 ottobre 2026 le offerte sbarcheranno anche su Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime, la due-giorni di sconti dedicata agli abbonati ad Amazon Prime.