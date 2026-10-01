Trovare auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore e un’autonomia che sfiora le 50 ore sotto i 40€ sembra quasi impossibile. HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC dimostrano il contrario, portando per la prima volta l’ANC nella serie entry-level del brand cinese a un prezzo che li rende una delle proposte più interessanti del momento. Con uno sconto che si avvicina al 36% rispetto al prezzo di listino, il modello si posiziona vicino al proprio minimo storico. Vediamo nel dettaglio cosa offrono e perché conviene approfittarne ora.

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HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC, l’autonomia record che sfida la concorrenza

Il punto di forza principale di questi auricolari è senza dubbio l’autonomia, un dato che li distingue nettamente dalla maggior parte dei competitor nella stessa fascia di prezzo. Con una singola carica si arriva fino a 50 ore complessive (considerando la custodia), mentre bastano appena 10 minuti di ricarica rapida per ottenere 4 ore di ascolto continuo. Nel dettaglio, con ANC attivo si ottengono 7 ore sui soli auricolari e 35 ore totali, mentre disattivando la cancellazione del rumore si sale a 10 e 50 ore rispettivamente.

Proprio la cancellazione attiva del rumore rappresenta la novità più rilevante: si tratta infatti dei primi modelli della serie SE a introdurre questa funzione, con un sistema ibrido adattivo capace di ridurre il rumore fino a 24dB attraverso tre modalità (Ultra, General e Cozy) che si adattano automaticamente all’ambiente circostante.

Dal punto di vista tecnico, il comparto audio si affida a un driver dinamico da 10mm con risposta in frequenza 20Hz-20kHz, supportando i codec SBC, AAC e mSBC. La connettività sfrutta il Bluetooth 5.4, garantendo bassa latenza utile anche per il gaming, con compatibilità universale su iOS, Android e dispositivi Huawei.

Il design è estremamente curato nella leggerezza: ogni auricolare pesa solo 4,3 grammi ed è stato sviluppato analizzando oltre 10.000 condotti uditivi diversi, con tre misure di gommini inclusi per garantire la vestibilità perfetta. Non manca la certificazione IP54 per resistenza a polvere e schizzi d’acqua, utile per l’uso quotidiano e sportivo. Per le chiamate, un sistema a triplo microfono direzionale assicura una qualità vocale chiara anche in ambienti rumorosi.

Sconto e prezzo di HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: come approfittarne

Il prezzo di listino di HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC è fissato a 59€, ma grazie alla promozione attuale su Amazon è possibile acquistarli a soli 37,99€, con un risparmio di oltre 21€ e uno sconto che si attesta intorno al 36%. Si tratta di una cifra molto vicina al minimo storico registrato dal prodotto, rendendo questo il momento giusto per chi cerca auricolari completi senza spendere cifre elevate. La disponibilità al momento riguarda lo store Amazon.it, con spedizione rapida inclusa nell’offerta.

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