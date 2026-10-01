Alienware non è più sinonimo esclusivo di configurazioni estreme e prezzi stellari. Con Alienware 15 Gaming Laptop, equipaggiato con Intel Core 7 240H e NVIDIA RTX 5060, il brand Dell riscrive le regole della fascia media, offrendo un display a 165Hz e componenti aggiornabili in un corpo da 2,25 kg. Il prezzo ha visto riduzioni importanti nelle ultime settimane, posizionandosi ora su livelli decisamente più accessibili rispetto al lancio europeo. Su Amazon la configurazione risulta disponibile a un prezzo interessante rispetto ai listini precedenti. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo notebook e perché conviene valutarlo ora.

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Alienware 15, il gaming da 165Hz con cuore Intel e RTX

Il pannello IPS da 15,3 pollici in formato WUXGA (1920×1200) rappresenta uno dei punti di forza del modello, grazie al refresh rate a 165Hz, al supporto FreeSync e al formato 16:10 che garantisce maggiore spazio verticale rispetto ai classici 16:9. La luminosità di 300 nit e la copertura sRGB 62,5% lo rendono adatto sia al gaming competitivo che all’uso quotidiano.

Il processore Intel Core 7 240H di seconda serie offre 10 core, 16 thread e frequenza turbo fino a 5,2 GHz, abbinato a 24MB di cache. In coppia troviamo la GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8GB di memoria GDDR7, architettura Blackwell e tecnologia NVIDIA Dynamic Boost, che distribuisce fino a 110W tra CPU e GPU per ottimizzare le prestazioni in gioco.

Tra le caratteristiche tecniche più rilevanti:

RAM DDR5 fino a 32GB su due slot SODIMM, con possibilità di upgrade

fino a 32GB su due slot SODIMM, con possibilità di upgrade SSD NVMe PCIe Gen 4 fino a 1TB

fino a 1TB Sistema di raffreddamento proprietario Cryo-tech

Connettività completa: USB-C da 100W, USB-A 5Gbps, HDMI 2.1, RJ45

Scocca Nova Black con cerniera apribile a 180°

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11, mentre la batteria (54 o 70 Whr) supporta la ricarica rapida ExpressCharge.

Sconto Alienware 15: 999€ invece di 1249€

La configurazione con Intel Core 7 240H e RTX 5060 si trova ora su Amazon a 999€, rispetto al prezzo precedente di 1.249€. Si tratta di uno sconto di 250€, pari a circa il 20%, che porta questo modello a una fascia di prezzo decisamente più accessibile rispetto ai listini visti nei mesi scorsi tramite i canali ufficiali Dell. Una configurazione che unisce display ad alto refresh, componenti upgradabili e una GPU di fascia media-alta, a un prezzo competitivo per chi cerca un notebook gaming versatile senza eccedere nel budget. La disponibilità al momento risulta regolare, ma le scorte in offerta potrebbero esaurirsi rapidamente.

Per non perdere le prossime occasioni sui notebook gaming e sulla tecnologia in generale, può essere utile iscriversi al canale PrezziTech, mentre per segnalazioni di errori di prezzo e sconti fuori dal comune il riferimento resta ErroriBomba.