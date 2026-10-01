Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale hanno oramai preso piede nel settore dell’elettronica di consumo, nei servizi Web e nei social network e, pertanto, non c’è da stupirsi se anche il team di un servizio popolare come Airbnb voglia sfruttare le potenzialità che questa tecnologia ha da offrire.

E così nelle scorse ore Airbnb ha annunciato l’integrazione negli Stati Uniti dell’intelligenza artificiale in ogni fase del viaggio, in modo da aiutare gli utenti a passare dalla pianificazione al check-in con più semplicità e in meno tempo.

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Le nuove funzioni di Airbnb basate sull’intelligenza artificiale

Gli utenti potranno sfruttare l’IA per cercare tra le case, le esperienze e i servizi disponibili su questa popolare piattaforma, il tutto usando le proprie parole o la propria voce e la nuova barra di ricerca dell’app, in modo da riuscire a creare il viaggio perfetto più rapidamente.

Un altro strumento molto interessante è quello dei filtri IA, in quanto grazie ad essi sarà possibile digitare parole chiave e trovare immediatamente quelli che meglio corrispondono alla propria ricerca (per esempio, se si digita “bambino”, verranno visualizzati filtri correlati come culle, parchi giochi o giocattoli).

Inoltre, gli utenti potranno fare affidamento su risultati di ricerca che includono descrizioni generate dall’IA per meglio mettere in evidenza le caratteristiche principali di un’abitazione e sulla possibilità di confrontare le case in una nuova visualizzazione affiancata, con riepiloghi delle caratteristiche principali.

Infine, Airbnb ha deciso di sfruttare l’intelligenza artificiale anche per fornire un supporto tramite chat, disponibile in oltre 50 lingue.

Probabilmente nelle prossime settimane queste nuove funzionalità saranno estese anche ad altri Paesi.