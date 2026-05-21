Airbnb è una piattaforma che negli ultimi anni ha visto crescere la propria popolarità tra gli amanti dei viaggi e nelle scorse ore ha reso noto di avere in programma di ampliare la propria offerta.

Stando a quanto è stato annunciato, a partire dall’ormai imminente estate gli utenti potranno usare l’app anche per prenotare alberghi e ciò significa che la piattaforma si arricchirà di migliaia di hotel, sia indipendenti che di catene, nelle principali città, come Roma, Londra, Parigi, New York, Parigi, Madrid e Singapore.

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I nuovi servizi offerti da Airbnb

La popolare azienda ha dichiarato che proporrà “hotel che offrono un’esperienza simile ad Airbnb”, promettendo di adeguare il prezzo a quello offerto da altri siti (nel caso in cui si trovasse a un prezzo inferiore). Inoltre, Airbnb offrirà un credito fino al 15% da utilizzare per una prenotazione futura a chi prenota uno degli hotel in promozione.

Al momento non è chiaro se entrambe le offerte siano permanenti ma è evidente che la piattaforma, soprattutto in questa prima fase, deve rendere più allettante prenotare hotel tramite la propria app piuttosto che con le agguerrite concorrenti, come ad esempio Booking.com, che probabilmente proverà a correre ai ripari con nuove offerte.

Ed ancora, Airbnb sta introducendo negli Stati Uniti la consegna di generi alimentari direttamente dall’app, in modo che gli utenti possano riceverli in qualsiasi momento durante il viaggio (in alcune città sarà anche possibile farli recapitare all’alloggio prima ancora dell’arrivo). Per gli ospiti di Airbnb le consegne saranno gratuite e si riceverà anche uno sconto di 10 dollari per ordini superiori a 50 dollari. Non si sa se il servizio sarà esteso ad altri Paesi.

Infine, Airbnb offrirà anche il servizio di prelievo in aeroporto (in collaborazione con Welcome Pickups, i cui autisti monitoreranno il volo degli utenti e li incontreranno al loro arrivo in 160 città sparse per il mondo, il tutto con uno sconto del 20% per ogni corsa), la possibilità di depositare i propri bagagli prima del check-in o dopo il check-out (ciò grazie alla partnership con Bounce) e la possibilità di trovare auto a noleggio direttamente nell’app.