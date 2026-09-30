Domani si celebra il National Women’s Health & Fitness Day, la giornata statunitense dedicata alla salute e al benessere femminile, e l’occasione è buona per fare il punto su alcuni dispositivi pensati proprio per aiutare le donne a monitorare sonno, attività fisica e recupero senza dover rinunciare alla comodità nella vita di tutti i giorni. Dal polso senza schermo di Luna Band agli auricolari open-ear pensati per allenamenti all’aperto, ecco tre prodotti che vale la pena conoscere.

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Luna Band, il polso senza schermo che pianifica la giornata

Luna Band è un wearable di nuova generazione, privo di display, pensato per aiutare a dare il meglio di sé trasformando i dati sulla salute in azioni quotidiane personalizzate. Invece di limitarsi a registrare parametri biometrici, il dispositivo lavora insieme a LifeOS, la piattaforma basata sull’IA di Luna che costruisce una sorta di “calendario per il corpo”, pianificando in modo intelligente la giornata in base a livelli di energia, recupero, stress, alimentazione, allenamento e obiettivi personali. Attraverso leggeri stimoli aptici, Luna Band consegna il consiglio giusto al momento giusto, aiutando a ottimizzare le proprie prestazioni senza dover controllare continuamente uno schermo.

A differenza dei wearable tradizionali, Luna Band riunisce in un’unica piattaforma dati provenienti dal monitoraggio biometrico continuo, valori del sangue, informazioni mediche e abitudini quotidiane. Include inoltre una libreria in crescita di micro-app dedicate alla salute, dalla gestione dello stress all’allenamento per una maratona, passando per jet lag, integratori, produttività e gestione di condizioni croniche, con la possibilità per l’utente di crearne di proprie per una guida completamente personalizzata. Tutte le funzioni sono incluse con l’acquisto del Band, senza alcun abbonamento richiesto. Il dispositivo è disponibile esclusivamente sullo store ufficiale nelle colorazioni onyx black, aloe green e desert beige al prezzo di 149 dollari.

MIXX AirFlow, gli auricolari open-ear per correre in sicurezza

I MIXX AirFlow Open Ear Sports Headphones sono pensati per ridefinire il modo in cui si vive il suono durante l’attività fisica. Grazie a una tecnologia open-ear all’avanguardia, questi auricolari wireless offrono un audio di qualità premium mantenendo allo stesso tempo la consapevolezza di ciò che accade intorno, un aspetto imprescindibile per chi corre, va in bicicletta o si allena all’aperto.

Il design open-ear permette ai suoni ambientali di mescolarsi naturalmente con l’audio in riproduzione, garantendo maggiore sicurezza durante gli allenamenti all’aperto, che si tratti di correre su una strada trafficata o pedalare in ambiente urbano. Gli agganci auricolari, leggeri ed ergonomici, assicurano una vestibilità stabile e confortevole per tutto il giorno, senza scivolare nemmeno durante le sessioni più intense. Sul fronte autonomia, offrono 8 ore di riproduzione continua con una singola carica, che diventano 24 ore complessive grazie alla custodia di ricarica compatta, con una ricarica rapida di 15 minuti sufficiente per altre 2 ore di ascolto. Due microfoni integrati garantiscono chiamate in vivavoce dalla qualità cristallina, mentre i controlli a pulsante su ciascun auricolare permettono di gestire riproduzione e chiamate senza dover prendere in mano lo smartphone. Con certificazione IPX5, resistono a sudore, umidità e pioggia leggera. Sono disponibili sullo store ufficiale MIXX al prezzo di appena 40 sterline.

MIXX Resonate Pro, il bone conduction impermeabile per nuoto e sport in acqua

I MIXX Resonate Pro combinano la tecnologia a conduzione ossea con un’impermeabilità robusta, audio dual-mode e controlli intuitivi, ponendosi come punto di riferimento tra le cuffie sportive open-ear. Perfette per chi corre, va in bicicletta, nuota o pratica sport all’aperto, permettono di ascoltare la propria musica preferita o effettuare chiamate in vivavoce restando pienamente consapevoli dell’ambiente circostante, un fattore di sicurezza critico in contesti dinamici.

Grazie alla tecnologia a conduzione ossea, il suono viene trasmesso attraverso vibrazioni che passano direttamente per gli zigomi, bypassando completamente i timpani: un design open-ear che lascia comunque percepire chiaramente i suoni ambientali, come un veicolo in avvicinamento o la voce di chi si allena insieme a noi. Con una certificazione impermeabile IP68, il Resonate Pro è progettato per resistere alla sommersione completa in acqua fino a 1 metro di profondità per periodi prolungati, rendendolo ideale per il nuoto, gli sport acquatici e gli allenamenti sotto la pioggia. Grazie a 32GB di memoria interna, è possibile passare senza interruzioni tra riproduzione Bluetooth e modalità MP3, memorizzando fino a 8.000 brani direttamente sulle cuffie, perfetto per le sessioni in acqua o gli allenamenti senza telefono al seguito. La fascia posteriore garantisce una vestibilità sicura e leggera, stabile anche durante le attività più intense, con un’autonomia fino a 7 ore di riproduzione con una singola carica e una ricarica rapida di 15 minuti per altre 2 ore di ascolto. Sono disponibili sullo store MIXX al prezzo di 60 sterline.