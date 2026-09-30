Giusto qualche settimana fa abbiamo assistito al lancio di AirPods 5 (in concomitanza con quello di iPhone 18 Pro), il nuovo modello di auricolari wireless della compagnia di Cupertino, che tra i punti di forza trova una cancellazione del rumore ancora migliorata. Stando al recente teardown del portale iFixit, il nuovo modello porta con sè timidi miglioramenti alla riparabilità, al netto di alcune problematiche ancora da sistemare: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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AirPods 5: miglioramenti e criticità dal teardown di iFixit

I passi in avanti, soprattutto se confrontate con i precedenti modelli, ci sono indubbiamente, aspetto che ha portato ad un punteggio di riparabilità pari a 2/10: fin dal lancio delle prime AirPods nell’ormai lontano 2016, infatti, il portale iFixit ha da sempre assegnato un punteggio di riparabilità pari a 0/10, “merito” in larga parte delle batterie saldamente adese che, manco a dirlo, rendevano ostico il processo di rimozione.

Tra i punti di forza c’è senza dubbio la facilità d’estrazione delle batterie dai rispettivi auricolari (anche attraverso l’uso di un semplice phon per riscaldare la zona adesiva) con una pinzetta, ma ad una specifica condizione: le batterie non sono infatti intercambiabili in alcun modo tra di loro, a causa della polarità invertita. Questo significa che non è possibile, per esempio, sostituire la batteria dell’auricolare di destra con la controparte di sinistra. Alla stregua di una radiografia, le stesse scansioni pubblicate da iFixit mostrano nel dettaglio quanto sia stato minuzioso e attento il processo di miniaturizzazione delle singole componenti delle AirPods 5, dai microfoni MEMS alle batterie, fino ad arrivare al chip H2 che alimenta il tutto.

La stessa “facilità” non si può dire per la custodia di ricarica delle AirPods 5, che nasconde ben più di qualche criticità per essere smontata e analizzata, com’è possibile apprezzare anche nella parte conclusiva del video girato dal portale.