L’intelligenza artificiale come ben sappiamo è ormai entrata a gamba tesa all’interno dei più disparati settori, lavorativi e non. A tal proposito, Microsoft ha recentemente annunciato l’arrivo del nuovo Copilot, con diverse funzionalità AI che mirano a semplificare o eventualmente delegare le attività di lavoro, soprattutto per le imprese: scopriamole insieme nel dettaglio.

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Microsoft Copilot: le nuove funzionalità nel dettaglio

Il nuovo Copilot sviluppato da Microsoft porterà con sè tre diverse novità, tutte unite dall’obiettivo di rendere più semplici le diverse tipologie di attività lavorative. Si comincia dunque con Home, la nuova funzionalità che consente di dare vita a risposte rapide, bozze e ricerche, con una piena integrazione tra Chat e Cowork, che consente di delegare facilmente le attività complesse. Per chi ha bisogno di creare app o automazioni di vario genere viene in aiuto Code, la funzionalità pensata non solo per gli sviluppatori, ma anche a chi è a “digiuno” nel mondo della programmazione e delle righe di codice, attraverso il semplice uso di un linguaggio naturale. Entrando nel merito tecnico della questione, la funzionalità condivide la stessa tecnologia alla base di GitHub Copilot, garantendo un ottimo livello di sicurezza fornita dagli ambienti sandbox, oltre che dal nuovo Microsoft Copilot Managed Runtime.

Terminiamo infine con Autopilot (che in passato veniva identificato con il nome di “Scout“), capace di lavorare in maniera indipendente e in background, anche nei momenti in cui l’utente non sarà attivo: grazie a questa funzionalità, . La stessa compagnia ha poi ha annunciato che, con i prossimi aggiornamenti (che arriveranno verosilmente nei mesi successivi), lo stesso Copilot sarà in grado di indirizzare il lavoro alla funzionalità specifica (tra Chat, Cowork e Code, rispettivamente) in maniera completamente automatica, senza delegare la scelta all’utente finale.

Per chi fosse eventualmente interessato alla prova delle nuove funzionalità, Home e Code debutteranno a partire dalle prossie settimane all’interno del programma Frontier, mentre già dalla fine del mese di settembre sarà possibile provare Autopilot. Non è però finita qui: oltre alle funzionalità sopracitate, Microsoft ha infatti annunciato l’arrivo di Today in Home e Copilot in Teams, fortemente votate alla proattività e alla piena integrazione della posta, del calendario e delle conversazioni Teams, con la possibilità di ricevere suggerimenti per l’utente sulla prossima azione da compiere, come per esempio l’invio di una bozza già pronta o la programmazione di un nuovo evento all’interno del calendario.