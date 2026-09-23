In occasione della Logitech G PLAY 2026, Logitech G ha svelato quindici nuovi prodotti, nuovi software e innovativi design creati per elevare il modo in cui giocano i pro player, i creator e i gamer di tutti i giorni. Mentre quest’autunno si intrecciano uscite di grande successo, nuove tecnologie, esport, creator e cultura del gaming, Logitech G presenta la sua linea di prodotti più ambiziosa di sempre, pensata per il modo in cui le persone giocano oggi e che guarda al modo in cui il gaming farà parte del nostro futuro.

Il panorama del gaming si sta evolvendo più velocemente che mai. Tecnologie rivoluzionarie e modi completamente nuovi di competere stanno spingendo i confini di ciò che è possibile. In occasione del Logitech G PLAY 2026, siamo entusiasti di presentare le ultime novità in fatto di dispositivi e innovazioni del nostro team e dei nostri partner, pensate per potenziare le capacità dei giocatori, migliorare le prestazioni agonistiche e promuovere progressi pionieristici nel mondo del gaming. Questo è quanto dichiarato dall’azienda attraverso Robin Piispanen, general manager di Logitech G.

The Road to the Breakthrough rappresenta l’impegno di Logitech G nell’ascoltare i giocatori, spingendo oltre i confini ingegneristici e connettendo hardware e software in un ecosistema continuo e integrato. Dall’hardware innovativo per l’esport e la tecnologia di streaming pensata per i creator, fino all’espansione delle esperienze di sim racing e alle nuove opzioni di personalizzazione, ogni annuncio di oggi riflette questa visione.

Dopo aver già raccontato le novità della serie PRO, della famiglia G3 e del G502 X Plus, Logitech G completa quindi il quadro di PLAY 2026 con una seconda tornata di annunci che sposta l’attenzione soprattutto su creator, streaming e sim racing. Tra i protagonisti di questa parte troviamo il nuovo Yeti 2, che rinnova completamente lo storico microfono Blue Yeti, ma anche un’importante espansione della Racing Series con il nuovo G923 PC Only, l’RS50 System, gli RS Pedals SE e la speciale RS50 McLaren Racing Edition.

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Yeti 2, il nuovo microfono che pensa anche alla posizione del creator

Pensato per creator, streamer, podcaster, musicisti, ASMRtist e naturalmente gamer, il nuovo Logitech G Blue Yeti 2 rappresenta una vera evoluzione rispetto alla generazione originale, mantenendo il caratteristico approccio plug-and-play della famiglia ma aggiungendo una serie di tecnologie che puntano a ridurre al minimo la necessità di intervenire manualmente sulle impostazioni.

Il punto di partenza è il nuovo Intelligent Voice Proximity Sensor, un sensore capace di rilevare in tre dimensioni la posizione della voce rispetto al microfono; in questo modo Yeti 2 può modificare automaticamente guadagno, equalizzazione e pattern di ripresa mentre l’utente si muove davanti al microfono.

Si tratta di un approccio interessante soprattutto per chi registra contenuti o trasmette in streaming senza voler passare continuamente da G HUB per correggere il livello del microfono. Auto Gain e Auto Tracking sono infatti già attivi all’interno della configurazione iniziale, così da permettere di collegare il dispositivo e iniziare a registrare mantenendo una resa più uniforme.

A completare il sistema troviamo un AI De-noiser, progettato per ridurre rumori di fondo, clic del mouse e altre interferenze ambientali. L’elaborazione avviene direttamente sul microfono e si affianca al Blue VO!CE DSP, anch’esso integrato a bordo, per migliorare la chiarezza della voce anche senza dover ricorrere necessariamente a una catena software esterna.

La parte più riconoscibile del nuovo modello è però il display LED a colori da 1,3 pollici. Non si tratta semplicemente di un indicatore di stato, lo schermo interattivo utilizza il caratteristico personaggio Yeti come guida e fornisce informazioni in tempo reale sui livelli di guadagno e sui pattern di ripresa. In questo contesto, Logitech G permette inoltre di utilizzare avatar o mascotte personalizzati attraverso G HUB.

Sul fronte hardware troviamo una nuova configurazione con tre capsule a condensatore, capace di registrare fino a 24 bit/48 kHz, mentre il sistema Pattern Steering permette di gestire diversi schemi polari. Oltre alle modalità Stereo, Cardioide, Super/Hyper Cardioide, Omnidirezionale e Bidirezionale, il microfono può intervenire automaticamente sulla modalità di acquisizione in base alla posizione dell’utente.

Yeti 2 integra poi una ghiera fisica frontale per il controllo, un pulsante capacitivo per il mute silenzioso e un sistema di preset che consente di memorizzare fino a cinque configurazioni. L’equalizzatore può essere regolato su 10 bande, mentre G HUB amplia ulteriormente le possibilità di personalizzazione con i profili Blue VO!CE della community.

La connessione avviene tramite USB-C, senza la necessità di una scheda audio esterna o di un’interfaccia XLR, mentre per il monitoraggio diretto è disponibile un’uscita jack da 3,5 mm. Il microfono viene fornito con un supporto da scrivania integrato e un cavo USB da ben 3 metri, oltre all’attacco standard da 5/8″ per il montaggio su un braccio. Il nuovo Yeti 2 è disponibile da oggi a 169,99 euro.

Caratteristiche Logitech G Blue Yeti 2

Risoluzione: 24 bit

Sample rate: 48 kHz

Capsule: array a 3 capsule a condensatore

Pattern: Auto Pattern e Custom Pattern

Pattern disponibili: Stereo, Cardioide, Super/Hyper Cardioide, Omnidirezionale, Bidirezionale

Tecnologia: Pattern Steering

Sensore: Intelligent Voice Proximity Sensor 3D

Elaborazione: Blue VO!CE DSP integrato

Riduzione rumore: AI-powered De-noiser

Display: LED a colori interattivo da 1,3″

Controlli: ghiera frontale e mute capacitivo

Preset: fino a 5 profili

Equalizzatore: 10 bande

Connessione: USB-C

Monitoraggio: jack da 3,5 mm

Supporto: stand da scrivania integrato

Attacco: 5/8″ per boom arm

Cavo: USB da 3 metri

Materiali: corpo e supporto in metallo pressofuso

Colori: nero e bianco

Il sim racing entra in una nuova fase con la Racing Series

È però sul fronte della simulazione di guida che Logitech G ha presentato una delle espansioni più importanti dell’evento. L’azienda ha infatti ampliato la propria Racing Series con una strategia ancora più modulare, separando maggiormente volante, base, pedaliera e accessori. Il concetto è semplice: non è più necessario acquistare un sistema completo e sostituirlo quando si desidera fare un passo avanti; il nuovo ecosistema permette di partire da una soluzione come il G923 e, successivamente, passare a componenti RS, fino ad arrivare al direct drive da 8 Nm del nuovo RS50.

Tale approccio coinvolge anche le pedaliere, con gli RS Pedals SE pensati per rappresentare un punto d’ingresso più accessibile alla piattaforma modulare, e la possibilità di aggiungere in un secondo momento una cella di carico da 75 kg o una frizione.

Logitech G923 PC Only: TRUEFORCE per chi gioca su PC

Partiamo dal nuovo Logitech G923 Racing Wheel and Pedals PC Only, una versione del noto volante progettata esclusivamente per computer. Logitech G ha quindi eliminato dal pacchetto tutto ciò che non serve all’utente PC, concentrandosi sulle funzioni legate alla simulazione e rendendo il sistema più semplice da inserire nella Racing Series.

Il cuore rimane il sistema TRUEFORCE High Definition Force Feedback, che dialoga direttamente con la fisica dei giochi compatibili per restituire informazioni più dettagliate sul comportamento dell’auto. Il sistema elabora il feedback fino a 4.000 volte al secondo, traducendo informazioni come aderenza degli pneumatici, vibrazioni del motore, superficie dell’asfalto, trasferimenti di carico e cambi di direzione nel feedback del volante.

Il G923 utilizza un sistema di trasmissione a ingranaggi capace di raggiungere 2,3 Nm di coppia di picco; non è quindi un direct drive, ma rappresenta la soluzione più tradizionale della nuova gamma e mantiene un approccio orientato alla durata e alla costanza del comportamento durante le sessioni prolungate. A bordo troviamo inoltre il sistema Dual Clutch Launch Control, programmabile nei giochi supportati, pensato per migliorare le partenze e simulare il comportamento dei sistemi di launch assist delle vetture da competizione. Il volante dispone di comandi integrati, una ghiera di selezione a 24 punti e gli indicatori LED del regime motore.

La ghiera permette, nei titoli compatibili, di intervenire rapidamente su parametri come trazione, coppia, gestione della stabilità automatica e forza frenante senza interrompere la sessione. La pedaliera inclusa utilizza invece un freno progressivo, con una molla progettata per aumentare la resistenza durante la pressione e restituire un comportamento più vicino a quello di un sistema automobilistico; da segnalare inoltre che è possibile riposizionare le superfici dei pedali per facilitare tecniche come il punta-tacco.

Il sistema Closed-Loop Motor Control monitora costantemente la corrente dei motori e interviene sulla tensione per adattare l’output ai dati provenienti dal gioco, migliorando la risposta anche nei titoli che utilizzano il force feedback tradizionale. Logitech G923 PC Only arriva oggi a 279,99 euro.

Caratteristiche Logitech G923 PC Only

Piattaforma: PC

Force feedback: TRUEFORCE

Coppia massima: 2,3 Nm

Sistema: trasmissione a ingranaggi

Elaborazione TRUEFORCE: fino a 4.000 volte al secondo

Dual Clutch: sì, programmabile

Controllo motore: Closed-Loop Motor Control

Indicatore RPM: LED integrati

Ghiera: 24 punti

Freno: progressivo

Volante: 270 x 278 x 260 mm

Peso volante: 2,25 kg

Pedaliera: 167 x 311 x 428,5 mm

Peso pedaliera: 3,1 kg

Sistema operativo: Windows 10/11

Porta richiesta: USB 2.0

Spazio libero: 150 MB

Logitech RS50 System: il direct drive da 8 Nm diventa il nuovo cuore della gamma

Il salto più importante arriva però con il nuovo Logitech G RS50 System, pensato come base per costruire un vero setup da sim racing modulare. Il pacchetto PC Only comprende RS50 Wheel Base, RS Wheel Hub, RS Round Wheel e RS50 Table Clamp, senza aggiungere componenti che l’utente potrebbe non utilizzare.

La protagonista è chiaramente la nuova base con motore Direct Drive da 8 Nm, che porta la tecnologia TRUEFORCE su una piattaforma differente rispetto al G923. Nel direct drive il motore è collegato direttamente all’asse del volante, senza ingranaggi o cinghie intermedie,caratteristica che permette di trasferire la forza direttamente al volante e di ottenere una risposta più rapida e precisa rispetto alle soluzioni tradizionali.

Il motore RS50 raggiunge 8 Nm di coppia, mentre il particolare sistema slip ring consente una rotazione fino a 2.700 gradi; la base dispone inoltre di un display OLED integrato per la gestione delle impostazioni e di un sistema di sgancio rapido che permette di sostituire il volante. La tecnologia TRUEFORCE continua ad avere un ruolo centrale anche in questa configurazione. Logitech G la utilizza per combinare i dati della fisica del gioco con informazioni relative a pneumatici, sospensioni, peso della vettura, motore e persino risonanze sonore, trasformandoli in un feedback ad alta definizione.

Il RS Wheel Hub è invece il punto di collegamento tra la base e i diversi volanti. Il sistema quick release permette di cambiare rapidamente il rim e apre all’utilizzo di diverse soluzioni Logitech G e partner, tra cui RS Round Wheel, RS Track Wheel e i volanti MOMO x Logitech G; non mancano i paddle magnetici e i LED LIGHTSYNC per il regime motore, configurabili tramite G HUB.

Il volante incluso nel sistema, RS Round Wheel, è pensato principalmente per drifting e rally. Ha un diametro di 291 mm, una struttura in alluminio a basse emissioni e un rivestimento in silicone ad alte prestazioni; il profilo dell’impugnatura è più pieno, pensato per permettere al pilota di lasciare scorrere il volante tra le mani durante le rotazioni rapide e riprenderne il controllo.

La versione PC Only costa 549,99 euro ed è espandibile successivamente alla compatibilità Xbox tramite l’apposito RS Wheel Hub.

Caratterstiche Logitech G RS50 System

RS50 Wheel Base

Motore Direct Drive

8 Nm di coppia

TRUEFORCE

Display OLED integrato

Quick release

Supporto per montaggio su cockpit

Rotazione fino a 2.700°

RS Wheel Hub

Paddle magnetici

Sistema quick release

Volante intercambiabile

LED LIGHTSYNC RPM

Dimensioni: 120 x 237 x 152 mm

Peso: 758 g

RS Round Wheel

Diametro: 291 mm

Alluminio a basse emissioni

Rivestimento in silicone ad alte prestazioni

Peso: 662 g

RS50 Wheel Base

Dimensioni: 180 x 185 x 161 mm

Peso: 4,4 kg

RS50 Table Clamp

Fissaggio rapido a tavolo o scrivania

RS Pedals SE, freno e acceleratore a effetto Hall

A completare la nuova proposta troviamo le Logitech G RS Pedals SE, una pedaliera che punta soprattutto sulla modularità e sull’accessibilità. Entrambi i pedali utilizzano la tecnologia Hall Effect, quindi un sistema contactless che elimina il contatto fisico tipico dei potenziometri; il risultato, secondo Logitech, è una soluzione pensata per offrire maggiore affidabilità nel tempo e una lettura precisa dell’input.

Il freno Hall Effect è incluso di serie e permette di iniziare senza dover acquistare immediatamente una costosa cella di carico; per chi desidera un livello superiore può però sostituirlo con il modulo Load Cell da 75 kg, disponibile separatamente. Una volta installato il nuovo freno Load Cell, il precedente modulo Hall Effect può essere riutilizzato come frizione, trasformando la pedaliera in una configurazione a tre pedali; in alternativa, il modulo Hall Effect può essere acquistato o venduto separatamente come componente.

Anche la distanza tra acceleratore e freno è regolabile, mentre la struttura in acciaio è accompagnata da ampi piedini in gomma e grip per moquette, così da mantenere la pedaliera stabile sia sotto una scrivania sia su un pavimento aperto o all’interno di un rig. Le RS Pedals SE possono essere collegate direttamente alle basi PRO e RS50, utilizzate con i volanti della serie G attraverso il Racing Adapter oppure collegate via USB direttamente a un PC.

Quest’ultima possibilità permette anche l’utilizzo all’interno di configurazioni con componenti di altri marchi. Il prezzo di Logitech RS Pedals SE è di 119,99 euro, mentre il modulo Load Cell da 75 kg costa 59,99 euro.

Caratteristiche Logitech G RS Pedals SE

Acceleratore: Hall Effect

Freno: Hall Effect

Modulo opzionale: Load Cell 75 kg

Pedaliera: modulare

Distanza pedali: regolabile

Connessione PC: USB

Compatibilità: RS50/PRO, Racing Adapter e PC

Console: tramite volante Logitech compatibile

Dimensioni: 203,5 x 381,6 x 378,8 mm

Peso: 3,5 kg

Sistema operativo: Windows 10/11

Spazio libero: 150 MB

Porta: USB 2.0 o superiore

RS50 McLaren Racing Edition, il setup direct drive veste color Papaya

La nuova Racing Series si completa con una variante pensata per chi vuole portare nel proprio setup anche l’estetica del motorsport, la Logitech G RS50 McLaren Racing Bundle. La configurazione riprende la piattaforma RS50 da 8 Nm e la abbina a componenti sviluppati in collaborazione con McLaren Racing, caratterizzati dalla tradizionale colorazione Papaya del marchio.

Il cuore rimane la base RS50 Direct Drive con TRUEFORCE, accompagnata dal nuovo RS Wheel Hub McLaren Racing Edition, dal RS Formula Wheel McLaren Racing Edition e dalla pedaliera RS Pedals McLaren Racing Edition. Il volante Formula si ispira al volante utilizzato sulla McLaren MCL38 e utilizza alluminio a basse emissioni e silicone ad alte prestazioni; la struttura misura 286 x 188 x 43 mm e pesa appena 500 grammi.

Il Wheel Hub mantiene il sistema quick release, i paddle magnetici e i LED LIGHTSYNC per il regime motore, permettendo anche di cambiare il volante senza sostituire il mozzo. La pedaliera rappresenta invece un netto passo avanti rispetto alle RS Pedals SE. Il freno Load Cell da 75 kg è infatti già incluso, mentre l’acceleratore utilizza un sensore Hall Effect; è possibile modificare la risposta del freno attraverso combinazioni di damper e spacer e intervenire sulle impostazioni anche attraverso G HUB e il display OLED della base RS50.

La distanza tra i pedali è regolabile e sono presenti anche estensioni per adattare la posizione dei pedali alle diverse configurazioni, da quella da scrivania fino al cockpit; l’utente può aggiungere inoltre il modulo frizione RS, venduto separatamente a 39,99 euro. Il bundle comprende anche il Table Clamp, permettendo di utilizzare il sistema direttamente su una scrivania senza dover acquistare immediatamente un cockpit.

Per questa soluzione sono previste due versioni del bundle: PC, espandibile a Xbox, e PlayStation/PC, anch’essa espandibile a Xbox tramite il relativo RS Wheel Hub. Il prezzo di lancio è di 699,99 euro per la versione PC e di 799,99 euro per quella PlayStation/PC.

Caratteristiche RS50 McLaren Racing Edition

RS50 Wheel Base

Direct Drive

8 Nm

TRUEFORCE

Display OLED

Quick release

Compatibilità PC, PS5 e PS4 a seconda della versione

Espandibile a Xbox

RS Wheel Hub McLaren Racing Edition

Paddle magnetici

Sistema quick release

LED LIGHTSYNC RPM

Volante intercambiabile

Dimensioni: 120 x 237 x 152 mm

Peso: 758 g

RS Formula Wheel McLaren Racing Edition

Ispirato alla MCL38

Alluminio a basse emissioni

Silicone ad alte prestazioni

Dimensioni: 286 x 188 x 43 mm

Peso: 500 g

RS Pedals McLaren Racing Edition

Freno Load Cell da 75 kg

Acceleratore Hall Effect

Risposta del freno personalizzabile

Distanza tra pedali regolabile

Lunghezza dei pedali regolabile

Grip per pavimento e moquette

Peso: 3,5 kg

Un ecosistema sempre più modulare, dal G923 al direct drive, ma ci sono anche le cuffie ASTRO A50 X Mars Red Edition

Tra gli annunci di Logitech G PLAY 2026 trova spazio anche una nuova variante delle ASTRO A50 X, pensata per celebrare l’eredità del marchio ASTRO nel mondo del gaming console. La Mars Red Edition introduce una colorazione ispirata all’esplorazione e allo spirito pionieristico associato alla famiglia ASTRO, senza rappresentare una nuova piattaforma hardware rispetto alle A50 X.

L’operazione punta quindi soprattutto sulla personalizzazione estetica, con la nuova colorazione Mars Red che porta un’alternativa alla versione standard delle cuffie e mantiene il posizionamento della famiglia A50 X all’interno dell’ecosistema Logitech G. Con questa seconda parte degli annunci di Logitech G PLAY 2026, il quadro della manifestazione diventa decisamente più completo; dopo le novità dedicate alla serie PRO, alla famiglia G3 e al G502 X Plus, Logitech G ha infatti spostato il focus su due categorie molto diverse ma accomunate dalla volontà di rendere l’esperienza utente più semplice e personalizzabile.

Da una parte c’è Yeti 2, che prova a rendere più automatica la gestione dell’audio grazie al sensore di prossimità 3D, all’AI De-noiser, al Blue VO!CE integrato e al nuovo display LED. Dall’altra c’è una Racing Series che diventa progressivamente più articolata e permette di scegliere singolarmente i componenti del proprio setup. Il passaggio più evidente è quello tra il G923 da 2,3 Nm e l’RS50 da 8 Nm Direct Drive, con in mezzo una serie di componenti che possono essere aggiornati nel tempo in base alle esigenze dell’utente.