Sono passati dodici anni da quando Facebook ha acquisito WhatsApp. Da allora molte cose sono cambiate, con una sorta di filo conduttore: l’integrazione tra le app di messaggistica e social di Meta. Possiamo considerare i contenuti che gli utenti postano sui social (sia esso Facebook o Instagram) una sorta di database comune per il singolo utente (che li pubblica sulle diverse piattaforme) ma anche per Meta stessa che ora ha deciso di rendere tutto più accessibile anche su WhatsApp. È in fase di rilascio un aggiornamento che prevede una nuova funzione che permette agli utenti di attingere direttamente ai contenuti di Instagram e Facebook senza uscire da WhatsApp.

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Cosa cambia nel selettore multimediale di WhatsApp

Con questo aggiornamento WhatsApp aggiunge Instagram e Facebook come nuove fonti disponibili nel selettore di file multimediali. Aprendo la sezione dedicata alla condivisione di foto e video e passando alla visualizzazione a elenco, gli utenti trovano un menu a tendina nella parte superiore che consente di alternare tra i contenuti pubblicati su Instagram e quelli pubblicati su Facebook. Storie, post e reel condivisi sui due social compaiono organizzati in una griglia, la stessa impostazione grafica già utilizzata dal resto del selettore, così da poter scorrere rapidamente tra i contenuti più recenti e quelli pubblicati in passato.

Come funziona e cosa serve per attivarla

La funzione richiede necessariamente che l’account WhatsApp sia collegato al Centro gestione account, lo stesso hub che da tempo permette di gestire in modo unificato le impostazioni di più servizi Meta. Il collegamento resta comunque facoltativo e chi preferisce mantenere WhatsApp separato dagli altri account può continuare a farlo, semplicemente senza vedere Instagram e Facebook tra le fonti disponibili nel selettore.

Va inoltre sottolineato che l’accesso ai contenuti funziona in una sola direzione. Questo vuol dire che WhatsApp può attingere ai media condivisi su Instagram e Facebook, mentre le due piattaforme non ottengono alcun accesso ai contenuti multimediali di WhatsApp, che restano protetti dalla crittografia end-to-end sui dispositivi degli utenti. Una volta collegati gli account, la possibilità di scegliere storie, post e reel da Instagram e Facebook è disponibile sia nelle conversazioni sia nella creazione degli aggiornamenti di stato, così da riutilizzare più facilmente contenuti già pubblicati altrove.