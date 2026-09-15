Quanto può essere evoluta l’intelligenza artificiale quando accompagna i bambini nel disegno e nella lettura? Luka Kids prova a rispondere con il nuovo Drawing Projector, presentato in occasione di IFA 2026, insieme a un importante aggiornamento del Reading Robot e all’AI Cube, per un ecosistema di dispositivi pensati per apprendimento, scoperta e creatività.

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Un proiettore che mette il bambino al centro del disegno

Il principio che guida Luka Kids è piuttosto chiaro: l’AI deve incoraggiare i bambini a interagire con il mondo che li circonda, non a consumare contenuti passivamente. Luka Kids Drawing Projector incarna perfettamente questa filosofia, perché non genera opere d’arte finite, ma si limita a fornire uno stimolo di partenza. Il bambino può raccontare a voce una storia, un personaggio o un’idea e vedere trasformare le proprie parole in un contorno proiettato direttamente su un foglio, pronto da tracciare, colorare e personalizzare.

Se preferisce, può scegliere tra 384 modelli disponibili al lancio, con silhouette volutamente incomplete che lasciano spazio all’immaginazione. Non mancano gli Interactive Story Adventures: episodi interattivi in cui il piccolo artista viene invitato a disegnare un personaggio, un oggetto o la scena successiva della storia, con la trama che si adatta via via ai suoi disegni. Posizionando la figurina inclusa alla base del dispositivo si sbloccano 30 episodi dedicati, mentre la modalità Voice-to-Art consente di generare nuovi spunti partendo dalla voce. Il risultato è un dialogo continuo tra disegno, immaginazione e narrazione, con l’AI che interviene con suggerimenti e incoraggiamenti ma senza sostituirsi al bambino.

Pensato per i bambini dai 3 ai 12 anni, il proiettore sfrutta la tecnologia ultra short-throw per evitare ombre e garantire una proiezione nitida sulla superficie di lavoro. Il prezzo non è stato ancora comunicato, ma la disponibilità è attesa entro la fine del 2026. Un posizionamento che arriva in un momento in cui la riflessione sull’AI e l’infanzia è sempre più attenta: la nuova normativa europea sulla sicurezza dei giocattoli, ad esempio, richiede proprio ai produttori di valutare i rischi per la salute mentale dei dispositivi connessi e di allinearsi alle indicazioni dell’AI Act.

Un prodotto decisamente innovativo che si è assicurato un IFA Innovation Awards 2026 nella categoria Best in Design, un importante riconoscimento a testimonianza della bontà del lavoro svolto dagli sviluppatori.

Il reading robot diventa un compagno di lettura interattivo

Se Drawing Projector punta sulla creatività, Luka Kids Reading Robot consolida il suo ruolo di compagno di lettura. Con 10 milioni di dispositivi venduti nel mondo, questo robot senza schermo sapeva già leggere ad alta voce i libri illustrati pagina dopo pagina; ora l’integrazione dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) ne amplia notevolmente le capacità. Grazie all’addestramento su oltre 200.000 libri di testo e illustrati, il robot è in grado di riconoscere anche volumi mai incontrati prima, ampliando di fatto la biblioteca a disposizione dei più piccoli, che possono utilizzarlo dai 4 anni in su.

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La vera novità, però, è il livello di interazione: i bambini possono fare domande su ciò che vedono nella pagina e ottenere risposte contestuali in tempo reale, con spiegazioni ed esempi che aiutano ad andare oltre il testo. Il robot usa il riconoscimento visivo per analizzare l’immagine e risponde con naturalezza, trasformando un ascolto passivo in un’esperienza costruita attorno alla curiosità. Il supporto multilingue, che include inglese, spagnolo, tedesco e cinese, rende il dispositivo adatto a famiglie internazionali e a contesti educativi variegati.

AI Cube, scoperta e appuntamento a IFA 2026

Accanto ai due protagonisti, Luka Kids ha portato a IFA Luka AI Cube, già presentato al CES 2026 e ora disponibile nei mercati APAC. Questo dispositivo di scoperta multimodale collega l’esplorazione reale con la conoscenza digitale: inquadrando oggetti e ambienti, risponde alle domande in tempo reale aiutando i bambini a comprendere il mondo intorno a loro, che si tratti di scienza, storia o natura. Un cast di personaggi AI espressivi anima le interazioni e incoraggia un apprendimento basato sulla conversazione e sulla partecipazione attiva.

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Il Drawing Projector e l’aggiornamento del Reading Robot saranno disponibili entro l’anno, per portare anche a casa vostra un modo di vivere l’AI che mette al centro l’iniziativa dei bambini. Dopotutto, come sottolineano i dati UNICEF, i più piccoli stanno adottando l’intelligenza artificiale tre volte più velocemente degli adulti: vale la pena che la usino nel modo giusto.

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