Dopo anni di indiscrezioni, voci di corridoio e progetti naufragati nel dimenticatoio degli studi di sviluppo, Blizzard ha finalmente rotto il silenzio. Nel corso della cerimonia di apertura della BlizzCon 2026, la compagnia ha presentato al pubblico un trailer cinematografico dedicato a un nuovo capitolo della saga di StarCraft, che porta semplicemente questo nome. Niente sottotitoli, niente numerazioni: solo StarCraft, ma reinventato in una veste che spiazzerà chi si aspettava un ritorno alla strategia in tempo reale che ha reso celebre il franchise.

Il progetto viene infatti descritto come uno “shooter open world guidato dalla narrazione”, un cambio di genere netto rispetto al DNA storico della serie. A confermarlo è stato lo stesso studio, che ha accompagnato l’annuncio con una frase diventata già virale tra i fan: “era proprio ora”. Una battuta che suona quasi come una scusa, considerando quanto tempo sia trascorso dall’ultimo vero contatto dei giocatori con l’universo del Settore Koprulu.

Un’attesa lunga quasi due decenni

Per capire il peso di questo annuncio bisogna guardare al passato recente della saga. L’ultima uscita legata a StarCraft risale al 2017, anno in cui Blizzard pubblicò la remaster del titolo originale, un’operazione più nostalgica che innovativa. Se invece si guarda all’ultimo capitolo numerato con contenuti realmente nuovi, StarCraft II, bisogna tornare indietro di sedici anni. Un’eternità, specialmente in un settore come quello videoludico dove i franchise rivali si sono evoluti, moltiplicati e in alcuni casi anche esauriti nel frattempo.

Non sorprende quindi che le indiscrezioni su un possibile shooter ambientato nell’universo di StarCraft circolassero da tempo. Già nel 2024 erano emerse voci su un progetto simile, poi apparentemente insabbiato o rimasto bloccato nelle fasi preliminari di sviluppo. Quello annunciato alla BlizzCon 2026 sembra essere l’erede diretto, o forse la reincarnazione definitiva, di quei tentativi precedenti.

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Il trailer e i primi indizi sulla trama

Il video di lancio, pur non mostrando alcuna sequenza di gameplay, ha già fornito indicazioni sul tono e sull’ambientazione. Al centro della narrazione c’è un marine chiamato Holt, seguito durante il suo addestramento nei ranghi del Dominion. La sua prima missione sul campo, però, si trasforma rapidamente in un incubo quando viene travolto da un’orda di Zergling. Le immagini restituiscono un’atmosfera cupa e logorante, fatta di armature danneggiate da riparare e distintivi insanguinati strappati via per far posto alla prossima ondata di recluta. Un’estetica che richiama la brutalità della guerra più che l’epica della strategia bellica a cui i fan erano abituati.

Alla guida del progetto c’è Dan Hay, ex direttore creativo della serie Far Cry, un dettaglio che lascia intuire l’approccio da sparatutto in prima o terza persona con forte impronta narrativa, più vicino alle produzioni action moderne che alla tradizione degli strategici Blizzard.

Perché bisognerà avere pazienza

La notizia più amara per i fan riguarda però le tempistiche. Nonostante l’annuncio ufficiale, il nuovo StarCraft non sarà disponibile prima della primavera del 2030. Si tratta di un’attesa di quasi quattro anni da oggi, un lasso di tempo enorme durante il quale, come la storia recente di questo stesso progetto insegna, potrebbe succedere praticamente di tutto. Cambi di rotta, ritardi ulteriori o addirittura una cancellazione non sono scenari da escludere del tutto, vista la genesi travagliata di questo shooter.

Al momento, però, la finestra di lancio resta questa e Blizzard sembra intenzionata a comunicare con trasparenza lo stato ancora embrionale dello sviluppo. Non è stato mostrato alcun filmato di gioco reale, né sono stati confermati dettagli su piattaforme o modalità multigiocatore. La frase scelta per chiudere il trailer, “dalle regioni più remote delle stelle, una nuova missione chiama”, suona più come una promessa a lungo termine che come un vero e proprio conto alla rovescia. Per ora, quindi, StarCraft 3 esiste ufficialmente solo sulla carta e in un breve video: il resto si scriverà nei prossimi anni.