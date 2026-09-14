Uno schermo da 98 pollici non è semplicemente un televisore più grande, è un cambio di prospettiva totale sull’intrattenimento domestico. LG porta nelle case italiane il nuovo LG NANO AI UHD 98NU900B6LB, modello di punta della serie NU90 2026, con un processore α8 Gen3 capace di sfruttare l’intelligenza artificiale per ricostruire ogni dettaglio dell’immagine e gestire il gaming fino a 288fps. Il prezzo? Continuate a leggere per scoprire quanto risparmiare su un prodotto che ridefinisce il concetto di home cinema.

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LG 98NU900B6LB, il gigante intelligente del salotto

Il pannello NANO UHD 4K da 98 pollici sfrutta la tecnologia Nano Detail Enhancer per offrire fino al 180% di nitidezza in più rispetto ai modelli tradizionali, con Dynamic Tone Mapping distribuito su 2.040 zone indipendenti e una luminosità di picco di 450 nit. Il trattamento anti-riflesso riduce del 94% i disturbi visivi, rendendo la visione ottimale anche in ambienti molto luminosi, un dettaglio non scontato su schermi di queste dimensioni.

Il cuore del televisore è il processore α8 Gen3, cinque volte più potente nell’analisi dell’immagine rispetto alla generazione precedente. Grazie all’AI Picture Wizard, il TV apprende le preferenze visive di chi lo utilizza scegliendo tra oltre un miliardo di combinazioni possibili, mentre l’AI Sound Wizard costruisce un profilo audio su misura.

Sul fronte software, WebOS 26 integra sia Google Gemini che Microsoft Copilot, un’accoppiata rara che trasforma il telecomando in un assistente conversazionale completo. Gli aggiornamenti sono garantiti fino al 2031, un impegno software che pochi competitor offrono a questi livelli.

Per il gaming, la frequenza nativa di 120Hz sale fino a 144Hz con VRR, permettendo sessioni in 4K fluidissime o, in 1080p, fino a 288fps grazie al Motion Booster 288. Compatibilità garantita con AMD FreeSync Premium e i principali servizi di cloud gaming come GeForce Now e Xbox Cloud Gaming.

L’audio non è da meno, con una configurazione 2.2 canali da 40W complessivi e tecnologie come Dolby Digital Plus e Virtual 11.1.2 Up-mix che restituiscono un palcoscenico sonoro coerente con le dimensioni dello schermo.

Tra le funzioni extra spicca Gallery+, che trasforma il televisore in una vera galleria digitale quando non è in uso, per un design senza cornice che si integra negli ambienti living più curati.

725€ di sconto per il cinema in salotto

Il prezzo originale di 2.199€ scende a 1.474€ su Amazon, con un risparmio netto di 725€ pari a circa il 33% di sconto. Una cifra importante per un prodotto che punta a diventare il centro dell’intrattenimento domestico per anni, considerando anche gli aggiornamenti software garantiti fino al 2031. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, dove il modello risulta acquistabile con scheda prodotto dedicata.

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