LG OLED55G66LS, top di gamma Gallery Edition 2026, ha visto il proprio prezzo scendere drasticamente, toccando quello che sembra essere il minimo storico da quando è disponibile su Amazon. Chi cercava un ingresso in questa fascia di prodotto senza svuotare completamente il portafoglio, ora ha una finestra d’opportunità concreta. Vediamo insieme cosa rende speciale questo pannello e quanto si può risparmiare.



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LG OLED55G66LS, il gioiello Gallery-class che illumina il 2026

Il pannello OLED evo montato su OLED55G66LS rappresenta il vertice tecnologico della gamma G6, posizionandosi sopra la più diffusa serie C6. La caratteristica che più colpisce è la luminosità: grazie alla tecnologia Brightness Booster Ultra, esclusiva dei tagli 55″ e 65″, il pannello raggiunge fino a 3,9 volte la luminosità del modello base LG OLED B6, un salto netto rispetto alla Brightness Booster Pro riservata al taglio da 48 pollici.

Le certificazioni parlano chiaro:

Fedeltà colore al 100% certificata Intertek secondo standard CIE DE2000

certificata Intertek secondo standard CIE DE2000 Nero perfetto verificato UL secondo protocollo IDMS 11.5

Certificazione Reflection Free Premium per un’esperienza priva di riflessi fastidiosi

Il cervello del TV è il nuovissimo processore Alpha 11 AI Gen3, che analizza in tempo reale i contenuti visualizzati per ottimizzare automaticamente dettaglio, contrasto e upscaling. La piattaforma webOS integra funzioni AI avanzate potenziate da Google Gemini e Microsoft Copilot, il tutto protetto dal sistema di sicurezza LG Shield, premiato ai CES Innovation Awards 2026.

Per gli appassionati di gaming, le specifiche sono da monitor competitivo: supporto 4K@165Hz, VRR, ALLM, compatibilità G-Sync e FreeSync, tempo di risposta di 0,1ms e certificazione ClearMR 10000. Non manca il supporto Dolby Vision e Dolby Atmos per un’esperienza cinematografica completa.

Il minimo storico che aspettavate su LG OLED55G66LS

Il prezzo di listino di 2499€ scende ora a 1368€ su Amazon, con uno sconto che sfiora il 45%. Si tratta del prezzo più conveniente mai registrato per questo modello da quando è disponibile sul mercato italiano, un’occasione difficile da ignorare per chi punta a un OLED Gallery-class senza spendere una cifra folle. La disponibilità è però legata alle scorte del momento, quindi conviene muoversi in fretta prima che l’offerta rientri.

