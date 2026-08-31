SoildTech, startup hard-tech incubata da Shenzhen InnoX Academy, ha annunciato oggi la propria partecipazione a IFA Berlin 2026 (4-8 settembre, Messe Berlin), dove presenterà la versione rinnovata del proprio prodotto di punta, PlantSenso: un compagno digitale gamificato per la cura delle piante, pensato per trasformare la routine quotidiana di annaffiatura e manutenzione in un’esperienza dinamica ed emotiva, in stile Tamagotchi.

Pensato per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle piante, per la Gen Z e per le famiglie millennial, PlantSenso punta a eliminare grafici freddi, dashboard di parametri complessi e routine di manutenzione percepite come troppo tecniche. Puntando su un’interazione hardware più emotiva, l’obiettivo dichiarato è rendere la cura delle piante più semplice, più social e più coinvolgente. «Ci stiamo allontanando da dispositivi rigidi, di tipo puramente utilitario, per creare un vero prodotto compagno», ha dichiarato Luke Tan (Tan Liwei), fondatore e CEO di SoildTech. «Ancorando la cura delle piante a interazioni gamificate, traguardi da collezionare e un design portatile, vogliamo eliminare l’ansia da pianta e aiutare chi ama le piante a costruire gioia e un’abitudine di connessione con i propri spazi verdi».

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NFC tap-to-play e feedback in stile Tamagotchi

Il cuore dell’esperienza è un nuovo modulo NFC, che permette di avvicinare al dispositivo accessori compatibili, come irrigatori automatici, capsule di fertilizzante e lampade per la crescita, per registrare istantaneamente un’azione di cura. Ogni “tap” attiva traguardi di gioco, sblocca cartoline collezionabili da aggiungere a una bacheca digitale, e assegna badge di rarità (Comune, Raro, Leggendario). La stessa tecnologia NFC permette anche una profilazione istantanea della pianta, chiamata “Adozione”, utile ad esempio in vivaio o a casa di amici, senza alcuna configurazione preliminare.

Sul fronte dell’interfaccia, l’app companion sostituisce i classici grafici con un Plant Social Feed personificato, in cui la pianta comunica il proprio stato con messaggi diretti (“Ho sete!”), accompagnato da personaggi in pixel art che evolvono nel tempo. Completando le attività di cura quotidiane, gli utenti restituiscono vita al “pianeta natale” della propria pianta virtuale, sbloccando nuove scene e evoluzioni del personaggio.

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Rispetto alle versioni precedenti, PlantSenso arriva con una scocca ridisegnata dotata di clip di aggancio superiore integrata, pensata per essere agganciata a portachiavi o zaini e restare visibile anche fuori casa. Il dispositivo, leggero, monta una batteria da 1.000 mAh che garantisce fino a 21 giorni di funzionamento continuo, con ricarica sia magnetica sia via USB-C. Completa il pacchetto la condivisione social integrata, con la possibilità di creare in un solo tocco contenuti in stile storia Instagram e diari dei ricordi, per condividere facilmente traguardi di cura e badge sbloccati sui propri canali social.

Dove e quando

SoildTech accoglierà pubblico e stampa a IFA 2026 con demo dal vivo presso la Messe di Berlino, Linda Room 3, oppure allo stand PlantSenso all’interno della sezione IFA Next. Per ulteriori informazioni è possibile visitare plantsenso.com o seguire il profilo Instagram @solidtech_PlantSenso.