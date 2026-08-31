Migliorare la qualità delle proprie dirette streaming o portare a casa una videocamera 360 per immortalare viaggi ed escursioni diventa straordinariamente conveniente grazie ai ribassi a sorpresa comparsi su Amazon. I riflettori sono puntati su due punte di diamante del catalogo Insta360: l’apprezzatissima action cam panoramica Insta360 X3, che crolla di oltre 130 euro dal listino ufficiale, e il kit per creator Insta360 Link 2C Pack Treppiede 2.0, proposto a una cifra particolarmente allettante per chi cerca una webcam 4K professionale potenziata dall’intelligenza artificiale. Prima di scoprire le specifiche dei due dispositivi, vi ricordiamo che questa notte allo scoccare della mezzanotte prenderà il via il nuovo evento AliExpress con super sconti: per non perdere le promozioni lampo seguite costantemente la sezione offerte di TuttoTech, TuttoAndroid e i nostri canali Telegram a fondo pagina.

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Insta360 X3: La regina dei video a 360 gradi scende a 229€

Con un taglio netto rispetto al prezzo originale di 359,99€, l’Insta360 X3 si posiziona a soli 229,00€ confermandosi il punto di riferimento assoluto per chi crea contenuti dinamici.

Doppio Sensore da 1/2″ e Video 5.7K: Registra video panoramici sferici a 360° in risoluzione 5.7K con Active HDR e scatta foto ultra-dettagliate fino a ben 72 Megapixel .

Registra video panoramici sferici a 360° in risoluzione e scatta foto ultra-dettagliate fino a ben . Stabilizzazione FlowState e Horizon Lock: La stabilizzazione a 6 assi proprietaria e il blocco dell’orizzonte a 360° assicurano inquadrature stabili anche nelle sessioni di sport più estreme.

La stabilizzazione a 6 assi proprietaria e il blocco dell’orizzonte a 360° assicurano inquadrature stabili anche nelle sessioni di sport più estreme. Schermo Touch da 2,29″ e Impermeabilità: Ampio display in vetro temperato per controllare l’anteprima in tempo reale e corpo impermeabile nativamente fino a 10 metri di profondità senza necessità di custodie subacquee aggiuntive.

Ampio display in vetro temperato per controllare l’anteprima in tempo reale e corpo impermeabile nativamente fino a senza necessità di custodie subacquee aggiuntive. Modalità Obiettivo Singolo 4K: All’occorrenza si trasforma in una classica action camera grandangolare registrando video in 4K a 30fps con campo visivo esteso.

Insta360 Link 2C Pack Treppiede 2.0: Setup Professionale per Streamer a 139€

Per smart working, riunioni su Zoom o streaming su Twitch e YouTube, il kit Insta360 Link 2C Pack Treppiede 2.0 scende a 139,00€. Include la webcam 4K di nuova generazione abbinata al mini treppiede regolabile.

1. Sensore da 1/2″ e Inquadratura Automatica AI

Dotata di un sensore premium da 1/2 pollice, la Link 2C cattura dettagli nitidi e colori naturali anche in stanze poco illuminate. Il sistema di inquadratura automatica guidato dall’intelligenza artificiale regola zoom e angolazione in tempo reale per mantenere il soggetto sempre al centro dell’immagine.

2. Audio Avanzato e Controllo Gestuale

Integra microfoni con cancellazione del rumore AI per isolare la voce da tastiere o rumori ambientali, controllo tramite gesti per attivare le funzioni al volo e la modalità DeskView per mostrare documenti e appunti direttamente sul piano di lavoro.

Riepilogo Offerte Fotografia Insta360 su Amazon

Di seguito i collegamenti diretti per ordinare i dispositivi al prezzo minimo con spedizione Prime.

・Insta360 Link2C Pack Treppiede 2.0 💰 Offerta: 139,00€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bfal ・Insta360 X3 💰 Offerta: 229,00€ invece di 359,99€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bfam

Il crollo di prezzo di Insta360 X3 e l’offerta sul bundle Link 2C rappresentano due occasioni d’oro per rinnovare la propria strumentazione video con hardware affidabile e all’avanguardia. Vi suggeriamo di completare l’acquisto prima dell’esaurimento delle unità promozionali a magazzino.

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