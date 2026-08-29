Un Mini LED da 65 pollici con processore AI di ultima generazione, refresh rate a 144Hz e HDMI 2.1 completo che scende sotto i 570€ non capita tutti i giorni. Samsung ha presentato la serie M80H al CES 2026 come alternativa più accessibile ai Neo QLED, mantenendo comunque tecnologie premium come il NQ4 AI Gen2 e il Pure Spectrum Color. Con uno sconto che sfiora il 37%, MediaWorld propone oggi Samsung UE65M80HAUXZT a un prezzo che merita attenzione, soprattutto per chi cerca un pannello di grandi dimensioni orientato al gaming senza svuotare il portafoglio. Vediamo come si comporta questo Mini LED AI TV nel dettaglio.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Samsung UE65M80HAUXZT: intelligenza artificiale e Mini LED in formato XL

Il cuore pulsante di questo televisore è il processore NQ4 AI Gen2, un chip che sfrutta 20 reti neurali per analizzare e ottimizzare ogni singolo fotogramma. Il risultato è un’immagine 4K rifinita anche partendo da sorgenti a risoluzione inferiore, grazie al 4K AI Upscaling e al Color Booster Pro che lavora sulla resa cromatica. Particolarmente interessante l’Auto HDR Remastering, funzione che trasforma contenuti SDR standard in immagini con dettagli e luminosità simili all’HDR, rendendo qualsiasi film o serie TV più coinvolgente senza bisogno di file ottimizzati. Per saperne di più sulle tecnologie di visualizzazione moderne, puoi consultare la nostra guida su OLED, QLED e QNED.

La colorimetria sfrutta la tecnologia Pure Spectrum Color, capace di generare fino a un miliardo di tonalità cromatiche con tinte della pelle naturali e paesaggi vividi. Va segnalato che la serie M80H non integra local dimming avanzato, limite che si fa sentire principalmente in ambienti molto bui, ma che non intacca la qualità in condizioni di illuminazione normale, dove l’accuratezza cromatica SDR risulta uno dei punti di forza del modello.

Sul fronte gaming il televisore si distingue per:

Motion Xcelerator 144Hz con refresh rate variabile fino a 144Hz

con refresh rate variabile fino a 144Hz DLG (Dual Line Gate) 240Hz per fluidità estrema

per fluidità estrema Supporto AMD FreeSync Premium e compatibilità Nvidia G-Sync

e compatibilità Nvidia G-Sync Auto Low Latency Mode (ALLM) per input lag ridotto

per input lag ridotto 3 porte HDMI 2.1 con supporto 4K a 144Hz

L’audio non è da meno, con Object Tracking Sound Lite che segue i movimenti sullo schermo e Q-Symphony per la sincronizzazione con soundbar Samsung. La piattaforma Tizen con Samsung Vision AI completa il pacchetto, offrendo Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, hub SmartThings integrato e compatibilità con Alexa, Bixby e Google Assistant. Approfondisci il tema dell’intelligenza artificiale applicata ai dispositivi consumer nella nostra sezione dedicata.

Sconto del 37% su un Mini LED da 65″: ecco l’affare

MediaWorld propone Samsung UE65M80HAUXZT al prezzo di 568€, contro un prezzo precedente di 899€. Si tratta di uno sconto del 37%, pari a un risparmio effettivo di 331€. Per un TV Mini LED 4K da 65 pollici con processore AI di ultima generazione e refresh rate a 144Hz, il rapporto qualità-prezzo appare decisamente favorevole, soprattutto considerando che il modello ha debuttato sul mercato USA a prezzi analoghi in dollari.

L’offerta è attiva sul sito ufficiale MediaWorld ma la disponibilità potrebbe essere limitata, trattandosi di un prodotto appena lanciato sul mercato. Chi cerca un televisore di grandi dimensioni per gaming e streaming farebbe bene a valutare questa proposta prima che le scorte si esauriscano.

Per non perdere le prossime occasioni su TV, smartphone e gadget tecnologici conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech, mentre chi vuole restare aggiornato su errori di prezzo e sconti clamorosi può seguire ErroriBomba.