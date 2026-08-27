Un notebook Copilot+ PC con 27 ore di autonomia, chip Snapdragon X Plus e connettività Wi-Fi 7 che scende a un prezzo mai visto prima d’ora. Samsung Galaxy Book4 Edge nella colorazione Sapphire Blue si trova ora su Amazon a una cifra che definire aggressiva è quasi riduttivo, con un ribasso che va ben oltre le classiche promozioni stagionali. Il momento per portarsi a casa un ultrabook con funzionalità AI integrate e design premium sembra essere arrivato, e considerando quanto si è abbassato il prezzo rispetto ai livelli abituali, l’offerta rischia di non durare a lungo. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo notebook e quanto conviene realmente approfittarne ora.

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Samsung Galaxy Book4 Edge: potenza ARM e autonomia da record

Al cuore di questo notebook batte il Qualcomm Snapdragon X Plus 8-core, un chip ARM che raggiunge picchi di 3,2GHz con 30MB di cache e che rappresenta il punto di equilibrio perfetto tra prestazioni e consumi nella gamma Snapdragon per Windows. La NPU dedicata capace di erogare fino a 45 TOPS rende questo modello certificato Copilot+ PC, sbloccando funzionalità come sottotitoli in tempo reale, Circle to Search e Cocreator per la generazione di immagini tramite prompt testuali.

La configurazione in offerta abbina 16GB di RAM LPDDR5X a 8448MHz e 512GB di storage UFS, un taglio di memoria che garantisce fluidità anche con multitasking intenso e ampio spazio per file e applicazioni. Il display LED IPS FHD da 15,6″ con trattamento antiriflesso e 300 nit di luminosità, pur non essendo AMOLED come i modelli di fascia più alta, offre comunque una resa nitida per lavoro e intrattenimento quotidiano.

Tra i punti di forza spicca la batteria da 27 ore di autonomia video dichiarata, un valore che pochi notebook Windows riescono a eguagliare, unita alla ricarica rapida Super Fast Charging. La connettività moderna include Wi-Fi 7, due porte USB4, HDMI 2.1 che permette di collegare fino a due monitor esterni 4K a 60Hz senza docking station, oltre a Samsung Knox per la sicurezza e un lettore di impronte digitali integrato.

Il design ultrasottile nella nuova colorazione Sapphire Blue con finitura metallica lucente rende questo Galaxy Book4 Edge tanto elegante quanto pratico da portare sempre con sé, che si tratti di università, ufficio o lavoro da remoto.

Prezzo minimo storico: l’offerta back to school da non perdere

Il prezzo di listino di 1049€ scende ora su Amazon a soli 529,89€, con uno sconto che sfiora il 37% e un risparmio concreto di oltre 300€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questa configurazione con 16GB di RAM e 512GB di SSD, un’occasione perfetta per chi cerca un Copilot+ PC performante in vista del rientro a scuola o università.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, ma vista l’entità del ribasso rispetto ai prezzi abituali di mercato, la disponibilità potrebbe esaurirsi rapidamente.

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