Chi ha seguito la nostra segnalazione di ieri sa già di cosa stiamo parlando: Nintendo Switch 2 stava girando a 332€ grazie al coupon PayPal da 45€, un prezzo quasi impossibile da battere. Quel coupon è terminato, ma tornerà il 24 del mese e nel frattempo la situazione è tutt’altro che deludente. Con il coupon TUTTOA45 / ITAE45 / ITNS45 e 20€ di rimborso PayPal, si arriva comunque a 356€ su AliExpress, contro un listino di 499€: quasi 143€ di risparmio su una console che in Italia fatica ancora a stare sugli scaffali.



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Nintendo Switch 2: un salto generazionale in formato ibrido

Non è una revisione, non è un aggiornamento estetico. Nintendo Switch 2 è una console che ridisegna completamente ciò che ci si aspetta da un dispositivo ibrido. Il cuore della macchina è un SoC custom Nvidia Tegra T239 con CPU octa-core ARM Cortex-A78C e ben 12 GB di RAM LPDDR5X, una configurazione che permette di gestire titoli ambiziosi sia in mobilità sia collegati alla TV.

Lo schermo è cresciuto fino a 7,9 pollici con risoluzione Full HD 1080p, refresh rate fino a 120 Hz e supporto HDR10: un display LCD che, per dimensioni e fluidità, lascia poco spazio ai rimpianti rispetto al modello precedente. In modalità dock la console spinge fino al 4K a 60 Hz via HDMI, un traguardo che sulla precedente Switch era semplicemente inimmaginabile.

Lo storage interno passa a 256 GB UFS 3.1, espandibile fino a 2 TB tramite microSD Express, così non sarà necessario scegliere quali giochi tenere e quali sacrificare. La retrocompatibilità con l’intera libreria della prima Nintendo Switch è completa, profilo utente incluso.

Tra le caratteristiche che rendono Switch 2 davvero speciale c’è il nuovo sistema di aggancio magnetico dei Joy-Con 2: più precisi, più solidi, con una connessione che finalmente elimina i problemi del passato. La confezione include tutto il necessario: console, due Joy-Con 2, dock per TV, impugnatura, alimentatore, cavo HDMI e laccetti.

Dal punto di vista software, la lineup è già di peso con titoli come Elden Ring: Tarnished Edition, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, Street Fighter 6 e, in esclusiva, The Duskbloods di FromSoftware in arrivo nel 2026. Una console che, insomma, non manca di argomenti.

L’offerta di oggi: 356€ su AliExpress con coupon

Il prezzo di listino ufficiale in Italia è 469,99€, ma su Amazon raramente scende sotto i 457€ e spesso la disponibilità è intermittente. Su AliExpress oggi si trova a 356€ grazie alla combinazione di coupon TUTTOA45 / ITAE45 / ITNS45 e 20€ di cashback PayPal, partendo da un prezzo precedente di 499€: si tratta di uno sconto del ~29%, pari a circa 143€ di risparmio.

Vale la pena ricordarlo: chi vuole aspettare il 24 del mese potrà combinare questa offerta con il coupon PayPal da 45€, che riporterebbe il prezzo nell’area dei 332€ come segnalato ieri. A partire da settembre 2026, poi, il listino ufficiale salirà a 599,99€, rendendo ogni opportunità di acquisto anticipato ancora più vantaggiosa.

