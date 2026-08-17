Risparmiare quasi 82€ su un monitor QHD da 200Hz non capita tutti i giorni. KTC H27T7P-2 sta girando su AliExpress a un prezzo che lascia poco spazio ai dubbi, con uno sconto che sfiora il 46% rispetto al prezzo di listino. Per chi stava aspettando il momento giusto per passare al 2K, questo potrebbe essere esattamente quello. Se vuoi confrontarlo con altre soluzioni, dai un’occhiata alla nostra guida ai migliori monitor o alla sezione dedicata alle offerte monitor e computer.

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KTC H27T7P-2: fast IPS, 210Hz e colori professionali in un solo pannello

Chi cerca un monitor da gaming senza compromessi nella fascia media troverà nel KTC H27T7P-2 un avversario inaspettato per i brand più blasonati. Il pannello è un Fast IPS da 27 pollici con risoluzione QHD 2560×1440, che offre la nitidezza del 2K mantenendo angoli di visione a 178° in entrambe le direzioni.

La frequenza di aggiornamento nativa è di 200Hz, overclockabile fino a 210Hz tramite DisplayPort 1.4, con un tempo di risposta di 1ms MPRT: in titoli come Warzone o qualsiasi sparatutto competitivo, la differenza rispetto a un classico 144Hz si percepisce nel tracciamento dei bersagli e nelle animazioni rapide. Il motion blur è ridotto al minimo grazie proprio alla tecnologia Fast IPS, che su un pannello da 27″ riesce a sorprendere anche gli utenti più esigenti.

Sul fronte cromatico, i numeri parlano chiaro:

131% sRGB (volume colori)

(volume colori) 101% DCI-P3 (volume colori)

(volume colori) 96% Adobe RGB e 97% DCI-P3 in copertura

e in copertura 1,07 miliardi di colori gestiti tramite tecnologia 8-bit + Hi-FRC

gestiti tramite tecnologia 8-bit + Hi-FRC Luminosità a 400 cd/m² con supporto HDR400

Questo lo rende adatto non solo al gaming, ma anche alla produzione di contenuti, al fotoritocco e al video editing in ambiente sRGB. La connettività è generosa: 2× HDMI 2.0 e 2× DisplayPort 1.4 permettono di collegare più sorgenti senza adattatori, con le porte DP che sbloccano il massimo del refresh rate.

L’ergonomia non è stata trascurata: la base consente la regolazione in altezza, il supporto è VESA 100×100mm compatibile per chi preferisce un braccio monitor, e lo schermo è certificato flicker-free con filtro luce blu, utile nelle sessioni più lunghe. Chiude il quadro una garanzia di 3 anni, rara per un brand di questa fascia.

Quasi la metà del prezzo: i dettagli dell’offerta su AliExpress

Su AliExpress, KTC H27T7P-2 è disponibile a 97€ rispetto al prezzo originale di 179€, con un risparmio di 82€ pari a circa il 46% di sconto. Il prezzo è già competitivo di partenza, ma si può migliorare ulteriormente:

Applicando uno dei coupon disponibili: TUTTOA11 , ITAE11 o ITNS11 (se non funziona, consultate la guida coupon AliExpress di PrezziTech)

, o (se non funziona, consultate la guida coupon AliExpress di PrezziTech) Pagando con PayPal per ottenere uno sconto aggiuntivo

per ottenere uno sconto aggiuntivo Unendosi al Team CashBack di PrezziTech per ricevere un rimborso del 3% sull’acquisto, che può salire fino al 9% con più partecipanti

Da tenere a mente: se il prezzo visualizzato non corrisponde a quello indicato, potrebbe essere che alcuni coupon o la promo PayPal siano temporaneamente esauriti. Tornano però disponibili periodicamente, quindi conviene monitorare la situazione. Per non perdere altre offerte come questa, tieniti aggiornato sulla nostra sezione dedicata.

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