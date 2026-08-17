Chi ha detto che per avere un robot lavapavimenti davvero automatico servono almeno 800 euro? JONR P20 Pro riscrive le regole con una stazione all-in-one completa, navigazione LiDAR a 360°, 8.000 Pa di aspirazione e braccio mocio estensibile, a un prezzo che lascia poco spazio alle esitazioni. Su AliExpress è disponibile con uno sconto vicino al 60%: un’opportunità difficile da ignorare per chi cerca il massimo dell’autonomia senza svuotare il portafoglio.

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JONR P20 Pro: pulizia totale senza alzare un dito

JONR P20 Pro è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione base completamente automatica, pensato per chi vuole davvero dimenticarsi della pulizia quotidiana. Nonostante JONR sia un brand relativamente giovane, fondato nel 2022 in Cina, il P20 Pro dimostra una maturità tecnica sorprendente.

Partiamo dall’aspirazione: 8.000 Pa di potenza garantiscono una raccolta efficace di polvere, briciole e peli di animali domestici sia su pavimenti duri che su moquette. Il robot monta una navigazione LiDAR a 360° con sensori paraurti e fotocamera per il rilevamento ostacoli, garantendo percorsi precisi e copertura ottimale anche in ambienti complessi.

Una delle caratteristiche più originali è il braccio mocio estensibile, capace di raggiungere angoli, bordi dei mobili e zone perimetrali che i robot tradizionali tendono a ignorare, aumentando la copertura di queste aree fino al 99%. Il doppio mocio a disco rotante ad alta velocità assicura un lavaggio sotto pressione efficace su tutte le superfici dure.

Tra le funzioni più apprezzate c’è il sollevamento automatico del mocio di 8 mm al rilevamento dei tappeti: il robot passa automaticamente alla sola aspirazione, senza rischiare di bagnare il tessuto. Pavimenti e tappeti vengono gestiti in un’unica sessione, senza interventi manuali.

La stazione base all-in-one fa il resto: svuota automaticamente il cassetto polvere nel sacchetto da 3 litri (fino a 60 giorni senza intervento), bagna e pulisce i pad del mocio, ricarica il robot e asciuga i pad con aria calda per evitare odori. I serbatoi da 4 litri per acqua pulita e sporca permettono di coprire superfici fino a 200 m² senza ricariche.

La gestione avviene tramite Mi Home App (iOS e Android), con programmazione per stanza, zone proibite personalizzabili e modalità separate per aspirazione e lavaggio. Da segnalare che il supporto Wi-Fi è limitato alla banda 2,4 GHz.

Ecco le specifiche principali in sintesi:

Aspirazione: 8.000 Pa

8.000 Pa Autonomia: da 2,7 a 3,8 ore

da 2,7 a 3,8 ore Serbatoio acqua pulita/sporca: 4 litri ciascuno

4 litri ciascuno Sacchetto polvere stazione: 3 litri (fino a 60 giorni)

3 litri (fino a 60 giorni) Potenza stazione base: 600 W

600 W Navigazione: LiDAR 360° con sensori multipli

LiDAR 360° con sensori multipli Compatibilità: Mi Home App, Wi-Fi 2,4 GHz

Mi Home App, Wi-Fi 2,4 GHz Certificazione: CE

Prezzo da non lasciarsi scappare: meno 59%

Su AliExpress, JONR P20 Pro Edizione Internazionale è disponibile a soli 182€, rispetto al prezzo precedente di 449€. Si tratta di uno sconto del 59%, ovvero un risparmio concreto di 267€. Per un robot con stazione all-in-one completamente automatica, navigazione LiDAR e braccio estensibile, è un prezzo che non ha rivali in questa fascia: modelli con caratteristiche simili si trovano solitamente tra gli 800 e i 1.000 euro.

L’offerta è disponibile sullo store ufficiale di AliExpress, con certificazione CE e versione internazionale a 220V, compatibile con le prese italiane. Prima di acquistare conviene verificare i tempi di spedizione e l’eventuale disponibilità del coupon di benvenuto per risparmiare ulteriormente. Puoi trovare altre offerte tech sul nostro sito per non perdere le migliori promozioni.

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