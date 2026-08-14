Samsung UE55M80HAUXZT scende a un prezzo che non ti aspetti: 378€ invece di 699€, con uno sconto di oltre 320€ sul listino ufficiale. Un Mini LED 4K da 55 pollici con processore AI, refresh rate a 144Hz e sette anni di aggiornamenti garantiti, a una cifra che normalmente si associa a televisori di fascia ben più bassa. Vediamo perché questa promozione merita attenzione.

Samsung UE55M80H: Mini LED, AI e 144Hz in un unico pannello da 55″

Il punto di partenza è la tecnologia Mini LED con retroilluminazione diretta: rispetto a un pannello LED convenzionale, garantisce un controllo della luminosità zona per zona molto più preciso, con neri più profondi e picchi di luminosità elevati. Il risultato visivo è immediatamente percepibile, soprattutto nei contenuti HDR, dove Samsung UE55M80H supporta i tre principali formati: HDR10+, Dolby Vision e HLG.

A gestire l’intera elaborazione visiva c’è il Processore NQ4 AI Gen2, che lavora in combinazione con il 4K AI Upscaling per ottimizzare in tempo reale anche i contenuti originariamente in risoluzione inferiore. La funzione Supersize Picture Enhancer estende questa ottimizzazione alle dimensioni dello schermo da 55 pollici, evitando la perdita di dettaglio su grandi superfici. Il Color Booster Pro completa il quadro cromatico con una resa più vivida e accurata dei colori.

Sul fronte gaming, il Motion Xcelerator 144Hz porta il refresh rate a un livello raramente disponibile su televisori di questa fascia. La presenza di HDMI 2.1 e bassa latenza lo rende compatibile con le console di ultima generazione, mentre il Gaming Hub integrato permette di accedere alle principali piattaforme di cloud gaming senza bisogno di hardware aggiuntivo.

Le caratteristiche tecniche principali in sintesi:

Pannello: Mini LED 55″, 4K Ultra HD

Mini LED 55″, 4K Ultra HD Processore: NQ4 AI Gen2 con Supersize Picture Enhancer

NQ4 AI Gen2 con Supersize Picture Enhancer Refresh rate: Motion Xcelerator 144Hz

Motion Xcelerator 144Hz HDR: HDR10+, Dolby Vision, HLG

HDR10+, Dolby Vision, HLG Audio: OTS Lite, Adaptive Sound+

OTS Lite, Adaptive Sound+ Connettività: HDMI 2.1, eARC, WiFi, Bluetooth A2DP, AirPlay

HDMI 2.1, eARC, WiFi, Bluetooth A2DP, AirPlay Sistema operativo: Tizen (One UI), aggiornamenti garantiti per 7 anni

Tizen (One UI), aggiornamenti garantiti per Assistenti vocali: Bixby, Alexa, Google Assistant, Siri

Bixby, Alexa, Google Assistant, Siri Smart home: SmartThings Hub integrato

Da non trascurare il Vision AI Companion, un assistente intelligente sempre attivo in grado di supportare ricerche, suggerimenti di contenuto e interazioni vocali avanzate. L’AI Football Mode è invece pensata per chi segue il calcio: ottimizza automaticamente colori, dettagli e audio per ricreare l’atmosfera dello stadio direttamente in salotto.

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378€ invece di 699€: i numeri dell’offerta su MediaWorld

L’offerta è disponibile su MediaWorld.it e i numeri parlano chiaro:

Prezzo originale: 699€

699€ Prezzo scontato: 378€

Risparmio: 321€ oltre il 45% di sconto sul listino ufficiale

321€ oltre il sul listino ufficiale Disponibilità: online su MediaWorld, con sconto del 15% in App e tessera MW Club da attivare al seguente sito

Si tratta di un ribasso significativo su un prodotto del 2026, il che rende questa promozione ancora più interessante rispetto agli sconti tipicamente applicati a modelli di annate precedenti. MediaWorld è uno dei rivenditori ufficiali Samsung in Italia, quindi acquisto con garanzia legale completa e assistenza dedicata.

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