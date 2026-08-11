Govee lancia una nuova striscia LED intelligente per la smart home: si tratta di Govee Strip Light 2, proposta nella versione da 5 metri di lunghezza oppure in quella da 10 metri con un interessante sconto di lancio. Vediamo cosa offre e come acquistarla sul sito ufficiale o su Amazon.

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Govee Strip Light 2 è disponibile in Italia: supporto Matter e LuminBlend+

La nuova striscia LED Govee Strip Light 2 arriva per prendere il posto della Govee RGBIC LED Strip Light standard, piazzandosi in una fascia di prezzo più bassa rispetto alla Strip Light 2 Pro. Il nuovo modello è alimentato dalla tecnologia colore LuminBlend+ e da LED RGBWWIC 5-in-1, per colori vividi e illuminazione versatile per praticamente ogni stanza, tra camere da letto, soggiorni, postazioni gaming, uffici domestici e così via.

La Strip Light 2 offre 16 milioni di colori e tonalità di bianco regolabili, oltre a più di 100 scene preimpostate tra cui scegliere. Con l’AI Lighting Bot 2.0 è possibile anche creare effetti luminosi personalizzati sfruttando l’intelligenza artificiale. La tecnologia LuminBlend+ Color consente di sperimentare colori più ricchi e transizioni più fluide con l’elaborazione del colore migliorata, per effetti luminosi vibranti; LED RGBWWIC 5-in-1 combina poi colori vivaci con illuminazione bianca calda e fredda regolabile, risultando l’ideale sia per le scene ambientali sia per l’illuminazione quotidiana. La temperatura colore è ampia, e va dai 1000 ai 10000K.

La nuova striscia LED intelligente si può sincronizzare con altri prodotti DreamView per pulsare e cambiare con musica, film o giochi. Include il supporto per Matter ed è compatibile con Google Home, Amazon Alexa e Samsung SmartThings. Non mancano naturalmente la connettività Wi-Fi e il Bluetooth per il controllo e per una maggiore integrazione con la domotica. Da non sottovalutare la possibilità di tagliare la striscia nei punti segnati: in questo modo è possibile adattarla a ogni spazio (non può essere però estesa o giuntata).

Prezzo e dove acquistarla in offerta lancio

La striscia Govee Strip Light 2 è disponibile all’acquisto in Italia al prezzo consigliato di 59,99 euro (5 metri) e di 94,99 euro (10 metri). In questi primi giorni di commercializzazione potete però approfittare delle offerte di lancio per risparmiare tra il 20 e il 30%: su Amazon potete spuntare il coupon del 20% (valido fino al 31 agosto 2026) per acquistare la versione da 5 metri a 47,99 euro, mentre sul sito ufficiale potete digitare il coupon SL4330 per scendere fino a 42 euro (5 metri) o fino a 66,50 euro (10 metri), ottenendo uno sconto del 30%.