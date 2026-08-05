Chi dice che per avere un pannello Fast IPS con 180Hz e 1ms di risposta serva spendere oltre 100€ non ha ancora visto l’offerta di oggi. KTC H24F8 scende a una cifra che in molti non si aspettavano, con uno sconto che supera il 45% rispetto al prezzo di listino. Analizziamo perché questo monitor da 23,8″ merita attenzione.

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KTC H24F8: fast IPS, 180Hz e 1ms per un gaming senza compromessi

KTC H24F8 è un monitor da 23,8 pollici che punta dritto al cuore del gaming competitivo, senza però rinunciare alla qualità visiva quotidiana. Il protagonista assoluto è il pannello Fast IPS, una tecnologia che supera i limiti dei tradizionali pannelli IPS in termini di velocità, mantenendo però i vantaggi tipici di questa categoria: angoli di visione di 178° orizzontali e verticali, colori accurati e un contrasto statico di 1000:1.

Le specifiche tecniche parlano chiaro:

Risoluzione: 1920×1080 Full HD, con densità di 93 PPI per testi e immagini nitidi

1920×1080 Full HD, con densità di per testi e immagini nitidi Frequenza di aggiornamento: 180Hz nativi , con possibilità di overclock fino a 190Hz

, con possibilità di overclock fino a Tempo di risposta: 1ms Gray-to-Gray (GTG) , ideale per sessioni di gioco competitive

, ideale per sessioni di gioco competitive Luminosità: 400 cd/m² con retroilluminazione ELED

con retroilluminazione ELED Copertura colore: 133% sRGB e 94% DCI-P3 , per una resa cromatica vivida e naturale

e , per una resa cromatica vivida e naturale HDR10 incluso per una gamma dinamica più ampia

incluso per una gamma dinamica più ampia Connettività: 2× HDMI 2.0 e 1× DisplayPort 1.4, più jack audio da 3,5mm

2× HDMI 2.0 e 1× DisplayPort 1.4, più jack audio da 3,5mm Compatibilità VESA 100×100mm per il montaggio su braccio o parete

La vera particolarità di questo monitor sta nella combinazione di tecnologie gaming avanzate a un prezzo così contenuto. L’Adaptive Sync garantisce compatibilità sia con FreeSync che con G-Sync, eliminando tearing e stuttering indipendentemente dalla scheda grafica in uso. A questo si aggiunge la funzione Dark Side Balance, che schiarisce intelligentemente le zone buie dello schermo senza bruciare le alte luci: un vantaggio concreto nei titoli sparatutto o nei giochi open world con ambienti notturni.

Non mancano le attenzioni per la salute visiva: la tecnologia Low Blue Light e il sistema Flicker-Free DC riducono l’affaticamento degli occhi durante le sessioni più lunghe. Il software KTC MCC Client permette inoltre di gestire le impostazioni del monitor direttamente da PC, senza passare per il menu OSD fisico.

Da segnalare che lo stand supporta solo la regolazione tilt (da -5° a +15°), senza possibilità di regolazione in altezza o rotazione pivot: chi necessita di maggiore ergonomia dovrà valutare un braccio monitor separato, reso possibile proprio dalla compatibilità VESA.

Prezzo, sconto e disponibilità: oltre il 45% in meno su AliExpress

Il KTC H24F8 è disponibile oggi su AliExpress a 70,62€, rispetto al prezzo di listino di 129,99€. Si tratta di uno sconto di circa 59€, pari a oltre il 45% in meno, applicabile tramite coupon direttamente al checkout.

Per chi vuole mettere i dati a confronto:

Prezzo di listino: 129,99€

129,99€ Prezzo scontato: 70,62€

Risparmio: circa 59€ (-46%)

circa (-46%) Store: AliExpress

AliExpress Spedizione: verificare disponibilità e tempi al momento dell’acquisto

Si tratta di una delle quotazioni più basse mai registrate per questo modello, che su Amazon.it si trova generalmente intorno ai 99€ con coupon, e raramente scende sotto i 75€ anche sugli altri marketplace. Per chi vuole approfondire le offerte monitor e computer, è possibile consultare la sezione dedicata. L’offerta è a tempo limitato e soggetta a disponibilità del coupon.

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