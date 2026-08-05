Nel corso delle ultime ore è stato presentato ufficialmente DJI Mic Mini 2S, il nuovo microfono (basato sul recente modello DJI Mic Mini 2) della compagnia cinese che per le sue nuove funzionalità punta tutto sull’intelligenza artificiale, ma non solo, utili soprattutto per i content creator: scopriamone insieme le specifiche tecniche e il relativo listino prezzi per il mercato italiano.

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DJI Mic Mini 2S: specifiche tecniche e prezzi del nuovo microfono

Il nuovo microfono messo a punto da DJI mira a risolvere i fastidiosi rumori ambientali, grazie alla cancellazione attiva del rumore coadiuvata dall’intelligenza artificiale e alla registrazione interna in float a 32 bit, che insieme consentono ai creator di registrare ottimamente senza disturbi di ogni tipo, all’interno di diversi scenari, come la registrazione di interviste per strada o i più classici podcast. Ed è proprio questo particolare supporto alla registrazione in float a 32 bit che garantisce una dinamicità maggiore in fase di post-produzione, utile soprattutto per i content creator e qualunque altro professionista alle prese con il montaggio video. Ottima in questo caso l’autonomia, pari (secondo quanto dichiarato in maniera teorica dalla compagnia) a circa 28 ore di registrazione continua, permessa dai 14,5 GB di memoria interna a disposizione di ogni trasmettitore presente.

Come abbiamo accennato poco sopra, l’intelligenza artificiale viene in aiuto in alcune delle funzionalità più importanti, tra cui la cancellazione del rumore: in questo caso è possibile scegliere tra livello Base o livello Forte, a seconda di quanti (e in che misura) rumori intendiamo cancellare per mettere al centro la voce di chi registriamo. A questa si aggiungono altre funzionalità utili come il Controllo clipping, il bilanciamento del volume (ottima per adattarsi ad ogni tipologia specifica di registrazione) e tanto altro ancora. La possibilità di collegare fino a quattro trasmettitori al ricevitore principale, poi, permette di dare vita a podcast o interviste di gruppo senza particolari problemi.

Il nuovo microfono poi è facilmente trasportabile, grazie soprattutto alla sua natura compatta, con un peso di appena 12 grammi: in tal senso, DJI Mic Mini 2S può essere facilmente agganciato per mezzo della clip magnetica, così da catturare la sorgente audio il più possibile vicino alla fonte.

Similmente a quanto accade con Apple, anche in questo caso il microfono si integra perfettamente all’interno dell’ecosistema di disposivi prodotti dalla stessa compagnia, tra cui in particolare le fotocamere Osmo Pocket 4P, Osmo Pocket 4, Osmo 360, Osmo Nano e Osmo Action 6.

Per chi fosse eventualmente interessato ad acquistarlo, DJI Mic Mini 2S è disponibile sullo store ufficiale della compagnia, oltre che i negozi ufficiali (siti rispettivamente nelle città di Milano e Roma) nelle configurazioni che vi riportiamo di seguito:

DJI Mic Mini 2S (2 TX + 1 RX + custodia di ricarica) a 189 euro

DJI Mic Mini 2S (1 TX + 1 RX) a 99 euro

DJI Mic Mini 2S (1 TX + 1 RX mobile + custodia di ricarica) a 99 euro

A queste configurazioni si aggiunge poi la presenza degli accessori utili per le registrazioni esterne e la personalizzazione, venduti a parte, nelle opzioni che vi riportiamo di seguito: